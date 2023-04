La situación de Percy Liza se veía venir. A inicios de abril, el técnico de Marítimo, José Gomes, afirmó públicamente que no iba a contar más con el delantero peruano, por lo que el futbolista pasó a entrenar con el equipo de reserva y sin oportunidades de jugar. Desde entonces, todo se complicó: Liza ya no estaba cómodo, perdió el poco protagonismo que tenía y terminó por patear el tablero. El club anunció en redes sociales la rescisión de contrato entre ambas partes y todo hace indicar que Liza volverá a Sporting Cristal, institución a la que todavía pertenece. Así, el atacante de 23 años se suma a la larga lista de peruanos que no han podido alargar su permanencia y destacar en el extranjero.

Si nos basamos a las estadísticas, los números son de terror. Desde el 2020 en adelante, 10 futbolistas emigraron a distintas ligas del mundo con el objetivo de cumplir su sueño; sin embargo, solo tres permanecen afuera hasta hoy. Y si nos ponemos todavía más estrictos, el panorama cambia completamente y abre paso a la preocupación: cinco son los delanteros que dieron el salto al exterior para jugar en otras ligas desde el 2020; pero solo uno se mantiene fuera de nuestras fronteras. ¿Por qué cuesta tanto mantenerse en un fútbol más competitivo que el nuestro como el europeo? #CSMaritimo e Percy Liza rescindem contrato



ℹ️ https://t.co/M3vZ4q2GqN pic.twitter.com/GAHYp3cYNE — CS Marítimo (@MaritimoMadeira) April 27, 2023 Un problema constante En 2020, fueron tres los futbolistas que tuvieron la oportunidad de irse al extranjero para continuar con sus carreras. Fernando Pacheco, Aldair Fuentes y Rodrigo Vilca partieron para enrolarse a las filas de Fluminense (Brasil), Fuenlabrada (España) y Newcastle (Inglaterra), respectivamente, y soñar con un mejor futuro; sin embargo, su presente es otro. Los tres volvieron al Perú en algún momento, pero solo dos de ellos juegan actualmente en la Liga 1. Pacheco está en Municipal y Fuentes milita en César Vallejo. Solo Vilca retornó a Inglaterra porque Universitario no extendió su préstamo más allá del 2022. Y en las ‘Urracas’ no ha podido ni siquiera debutar en el primer equipo. En 2021, fue el turno de Kluiverth Aguilar, Didier La Torre, Matías Succar y Jordan Guivin para salir al exterior; no obstante, el presente de cada uno es distinto. Solo Aguilar se mantiene jugando en Bélgica con el Lommel SK; por su parte, La Torre milita en el Gil Vicente de Portugal, pero no juega en el primer equipo. En tanto, Succar fichó el año pasado por Carlos Mannucci y viene destacando en el conjunto ‘carlista’; mientras que Guivin tiene todavía contrato con Universitario y alterna poco en el equipo que dirige Jorge Fossati. En 2022, Percy Liza, Gonzalo Sánchez y Raziel García dieron el salto al extranjero con la misma ilusión que sus antecesores; sin embargo, a día de hoy, ninguno permanece afuera. Liza acaba de rescindir contrato con Marítimo, Sánchez no renovó con FC Emmen de la Eredivisie, y Raziel dejó Deportes Tolima de Colombia para reforzar este año a Carlos Mannucci. Ese es el presente de los últimos futbolistas que emigraron. Ninguna ha podido permanecer en el exterior más allá de lo mínimo requerido para triunfar como Jefferson Farfán, Claudio Pizarro, Juan Vargas, entre otras grandes figuras de nuestro balompié. Futbolistas peruanos que emigraron al exterior (2020-2022): Futbolista Club(es) en el exterior Posición Club actual ¿Tiene continuidad? Fernando Pacheco Fluminense (2020-2021), FC Emmen (2022) Delantero Municipal Sí Aldair Fuentes Fuenlabrada (2020-2022) Volante César Vallejo Poca Rodrigo Vilca Newcastle (2020-2022), Doncaster Rovers (2021-2022) Volante Newcastle (reserva) Sí Kluiverth Aguilar Lommel SK (2021-2022) Defensor Lommel SK Sí Didier La Torre FC Emmen (2020), Osijek II (2021), Gil Vicente (2023) Delantero Gil Vicente (reserva) No Matías Succar Juniors (2021), LASK (2021-2022), Teplice (2021-2022) Delantero Carlos Mannucci Sí Jordan Guivin Celaya (2021-2022) Volante Universitario Poca Percy Liza Marítimo (2022) Delantero - - Gonzalo Sánchez FC Emmen (2022) Delantero - - Raziel García Deportes Tolima (2022) Volante Carlos Mannucci Sí “No hay fórmula mágica o perfil para que el futbolista peruano se mantenga en un fútbol de más nivel. Lo más importante es que entienda el juego y que tenga talento. Luego está tener una buena condición física y la cabeza bien amoblada con un buen entorno familiar. También la personalidad del jugador es importante”, contó Carlos Paniza, exdirector de captación del Mallorca y también exintegrante del equipo scout del Real Madrid, a Depor. Paniza intenta explicar por qué es tan costoso para el peruano destacar en Europa; pero esa es la realidad. Liza es un ejemplo de nuestro presente. Era el último delantero peruano que tenía actividad en una las ligas con mejor vitrina en el ‘Viejo Continente’; incluso, el atacante era convocado por el técnico Juan Reynoso para la selección peruana. Ahora, tras rescindir contrato, le toca retornar al fútbol peruano para volver a dar el gran salto. A sus 23 años, Liza tiene un futuro por delante y es un jugador con proyección. Depende de él regresar más fuerte que nunca a una liga top. “No es fácil llegar, aquí en Europa el fútbol es más físico, más rápido y más táctico. Los chicos de pequeños aprender a competir, mientras que allá en Sudamérica todavía se juega en la calle o en los parques, cosas que aquí hemos perdido. Al jugador peruano le falta trabajo, sacrificio y creer que pueden dar el salto”, agregó Paniza. ¿Por qué la Liga MX y la MLS sí funcionan? Si Europa es un mercado en el que al futbolista peruano le cuesta adaptarse y destacar, no ocurre lo mismo en México y Estados Unidos. La Liga MX y la MLS son dos competencias que han sido inundadas por jugadores nacionales y en las que sí han logrado tener éxito. Quizá el delantero y máximo referente en estas ligas es Raúl Ruidíaz, quien partió de Universitario para fichar por Monarcas en el 2016 y a partir de ese momento nunca más volvió. La ‘Pulga’ se abrió paso en el balompié ‘azteca’, donde es recordado por los hinchas de Morelia tras salvarlo del descenso en una ocasión. Luego, Ruidíaz se fue al Seattle Sounders, donde su máximo logro ha sido ganar la Conchampions y disputar el Mundial de Clubes. Otro atacante que también milita en Norteamérica es Santiago Ormeño, aunque no con la trascendencia que tuvo Ruidíaz en México. ‘Ormedeus’ alcanzó su mejor momento jugando por el Puebla y marcando 17 goles en 36 partidos en la Liga MX. También pasó por León, Chivas y hoy milita en Juárez FC, donde intenta abrirse un lugar para volver a destacar. Solo este año, Ormeño ha disputado cuatro compromisos con su actual club. “Creo que el jugador peruano es poco valorado y la mejor vitrina que puede tener es una liga superior a la de Liga 1 o simplemente mostrarse bien en la selección [...] Después de clasificar a Rusia 2018 varios se fueron a México, ahora varios se fueron a Arabia. Lo cierto también es que se maneja mucho entre los representantes”, comenta Víctor Zaferson, analista deportivo y scout peruano. Para que las puertas continúen abriéndose a más peruanos, es necesario que los jugadores destaquen en sus respectivas ligas del exterior, como una especie de efecto rebote. “Uno funciona y le abre la puerta a más”, sostiene Zaferson. Ruidíaz hizo algo similar, tuvo éxito en México y al poco tiempo llegaron más y más peruanos a esa liga. Sin embargo, el problema continúa siendo mantenerse afuera de nuestras fronteras. Si bien la Liga MX y la MLS son un destino recurrente para nuestros compatriotas, también debería ser el medio para dar el gran salto a un fútbol de mayor competitividad. Marcos López y Alexander Callens, por ejemplo, son los dos últimos peruanos que usaron ese trampolín para llegar a Europa, al Feyenoord y Girona, respectivamente. Y ese el camino trazado a seguir para los que vienen después. Claro que, para eso, hay mucho todavía por trabajar. 