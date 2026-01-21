Mientras la atención está puesta en los partidos de preparación y el inminente arranque de la Liga 1 2026, en Alianza Lima el trabajo no se detiene fuera de la cancha. La directiva y el comando técnico continúan evaluando el mercado en busca de piezas que terminen de encajar en la idea futbolística del equipo. Con el calendario cada vez más ajustado y una temporada exigente por delante, los blanquiazules analizan distintas opciones para potenciar su plantel. En ese contexto, el nombre del club vuelve a vincularse con el fútbol extranjero. Esta vez, la mirada apunta hacia Paraguay. Y más específicamente, a uno de los equipos más importantes de ese país.

En las últimas horas, se conoció que Alianza Lima tiene en carpeta a dos mediocampistas del Club Olimpia. Se trata de Rodrigo Pérez y Richard Ortiz, futbolistas que aparecen como alternativas para reforzar el mediocampo blanquiazul de cara a la temporada 2026.

Según la información que publicó el periodista Adriano Savalli en su cuenta de X, la dirigencia íntima ya realizó consultas preliminares por ambos jugadores. Sin embargo, hasta el momento no existe una oferta formal presentada al cuadro paraguayo, por lo que las negociaciones aún se encuentran en una etapa inicial.

El interés no es casual. Desde el comando técnico que encabeza Pablo Guede consideran que el equipo necesita reforzar una zona específica del mediocampo, especialmente en la posición del volante central, rol clave dentro de su propuesta de juego.

Uno de los nombres que genera mayor atención es el de Richard Ortiz. El mediocampista es uno de los jugadores más experimentados de Olimpia y cuenta con un amplio recorrido en el fútbol paraguayo, además de varios títulos locales en su palmarés.

