En las últimas semanas, el seleccionado nacional Renato Tapia decidió alzar su voz de protesta y criticó duramente a los manejos en la Federación Peruana de Fútbol, y especialmente en la selección peruana, la misma que quedó en el penúltimo lugar de las últimas Eliminatorias Sudamericanas, con el paso de hasta tres entrenadores.

Al respecto, el también mundialista con Perú en Rusia 2018, Christian Ramos, respaldó lo expuesto ante los medios de prensa por el actual futbolista del Al-Wasl FC de Emiratos Árabes Unidos.

“Renato es muy calentón, pero no le falta razón. Yo hace tiempo que no estoy adentro, solo estuve hasta Qatar. Ya después no sé qué pasa adentro de la selección, pero si uno sale a hablar como lo ha hecho Renato, te van a señalar como lo están haciendo”, dijo el defensor de 37 años en entrevista con Radio Ovación.

“Entonces lo mejor que hace un futbolista es quedarse callado para que no te señalen. Para mí Renato está bien lo que habló pero no salen a hablar los demás, pero yo creo que una gran mayoría piensa igual que él. Hipocresía siempre ha habido en el fútbol, somos 11 en el campo o 25 en el plantel, ¿nos vamos a llevar bien todos? No, pero dentro del campo tenemos que defendernos”, añadió el futbolista que actualmente se encuentra sin equipo.

Ramos y Tapia fueron compañeros en la selección. (Foto: Conmebol)

Sobre su futuro para la presente temporada, reconoció que tuvi la intención de continuar en la Liga 2, defendiendo la camiseta de la Universidad San Martín, sin embargo, la dirigencia alba optó por no renovar el vínculo contractual.

“Estábamos en conversaciones, llegué (2025) y salvamos la categoría, pero el que pone el dinero dijo que no, que ya estoy muy grande para jugar. Yo todavía quiero seguir jugando, creo que todavía me mantengo bien. Uno se tiene que mantener bien, el gran ejemplo es Paolo, que sigue jugando a pesar de tener 42 años. Uno si se mantiene, puede seguir jugando”, reveló Ramos.

En medio de la polémica, desde Videna no ha existido una respuesta por parte del presidente de la FPF, Agustín Lozano, quien se mantiene al margen de los dimes y diretes mediáticos ante la incertidumbre sobre el anuncio del nuevo entrenador de la selección peruana.

Renato Tapia tiene una amplia carrera internacional en clubes como Twente, Feyenoord y Willem II de Paíeses Bajos. Además de Celta de Vigo y Leganés de España. No ha jugado, hasta el momento, en la Liga 1 de Perú.

