Alianza Lima: ¿quién será titular en el arco? Miguel Ángel Russo respondió [VIDEO]

Miguel Ángel Russo tiene que decidir entre Leao Butrón y Pedro Gallese para debutar en la Liga 1 ante Sport Boys. El entrenador de Alianza Lima se toma su tiempo pero señala que el problema de decidir quién juega no solo lo tiene en el arco.

"Todo el mundo cree que la decisión va a pasar por el arquero y hay otros puestos que para mí van a ser igual o más difíciles de decidir. Hay niveles que son parejos y me va a costar pero eso es lo que uno busca", dijo el entrenador en ESPN.

Miguel Ángel Russo sobre la Copa Libertadores: “Me da vértigo”



"Cualquier decisión que tome será la mejor para Alianza Lima. Con jugadores de nivel, lo que parece un problema para mí es más fácil y simple", declaró Miguel Ángel Russo.



El entrenador de Alianza Lima dijo que convive con dos grandes profesionales como son Leao Butrón y Pedro Gallese, y con dos grandes personas.

"Tengo respeto por los dos. Leao tiene una trayectoria para admirarla. Pedro es arquero de la Selección. Están en niveles óptimos. Costará la decisión. Yo digo: ojalá que como entrenador me den siempre esas necesidades. El problema es no saber a quién poner o no tener", dijo.

Miguel Ángel Russo tiene hasta el viernes para decidir cuál será el arquero que atajará ante Sport Boys. El debut de Alianza Lima en la Liga 1 está programado para el 15 de febrero (día del aniversario blanquiazul) a las 8 p.m. en Matute.

Miguel Ángel Russo habló sobre los arqueros. (ESPN2)