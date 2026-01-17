Han sido días de mucha tensión para Sergio Peña, quien se convirtió en el blanco principal de los cuestionamientos tras la reciente derrota de Alianza Lima en la Serie Río de La Plata. El volante blanquiazul protagonizó una jugada desafortunada que desató la furia de la hinchada que incluso exigió en redes retirarle la camiseta ’10′. Sumado a la difusión de un fuerte reclamo de su técnico Pablo Guede durante el encuentro, el futbolista de 30 años decidió no callar más y publicar un sentido mensaje defendiéndose.

Apenas había iniciado el partido, en el primer minuto de juego, el futbolista buscó a su arquero y en lugar de avanzar hacia adelante, desde el fondo, dio un pase hacia atrás con dirección a Alejandro Duarte. Pero al no encontrar a su compañero en dicha posición, terminó metiendo el balón a su propia portería que puso en desventaja rápidamente a los ‘íntimos‘.

La presión mediática aumentó con la viralización de las palabras de su entrenador en pleno partido. “Peña, tú la agarras acá y no eres capaz de jugar para adelante, ¿crees que Velásquez (Jhoao) lo va a hacer? ¡Juega para adelante!”, fue el grito de Guede que expuso la exigencia hacia el mediocampista.

Sergio Peña y la indicación de Pablo Guede que se hizo viral tras la derrota de Alianza Lima ante Unión de Santa Fe. (Video: ESPN / Foto: Alianza Lima)

Ante este escenario, Peña inició su defensa valorando sus raíces familiares. “Mis padres me criaron bien, se mataron por mis hermanos y por mí, mi abuela luchó y lucha cada día por todos nosotros y mi familia nunca me dio la espalda”, escribió, destacando el soporte incondicional que recibe de su entorno más cercano.

El jugador también resaltó su estabilidad personal actual pese al mal momento deportivo. Mencionó a su familia y aseguró que se encuentra en una etapa en la que solo disfruta de los placeres que la vida le puede otorgar, es lo que indica en el extenso comunicado que publicó vía historias de Instagram.

Sobre su resiliencia, fue enfático al señalar que está preparado para soportar los golpes. “En mi cabeza y en mi corazón nunca estuvo y nunca estará hacerle daño a alguien, me criaron con capacidad de sufrir, pero sufrir para sobreponerme, para volver a aparecer y para crecer hasta mis últimos días”, aseguró con firmeza.

Sergio Peña se pronunció ante críticas por el autogol cometido con Alianza Lima. (Foto: Captura Instagram)

Peña reflexionó sobre la naturaleza de las críticas y la vida misma. “La vida golpea, la gente decepciona pero todo, absolutamente todo tiene un propósito y cuando haces las cosas con el corazón y la mente, todo siempre se resuelve”, indicó, mostrando una postura filosófica frente al error cometido.

Finalmente, cerró con una dedicatoria directa a sus detractores. “Y cuando ese momento llegue seré feliz con mi familia y con quien me golpeó, me humilló y se burló, porque sin ellos no lo voy a lograr. Nunca dudé y nunca dudaré”, concluyó el mediocampista.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de perder por 2-1 ante Unión de Sana Fe, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando enfrente a Colo Colo, en el compromiso correspondiente a una nueva jornada de la Serie Río de La Plata. Este encuentro está programado para el domingo 18 de enero desde las 7:00 p.m. y se disputará en el Estadio Parque Viera de Montevideo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN Premium a través del servicio exclusivo de paga, disponible también en la plataforma de Disney Plus Premium. Si no cuentas con esta alternativa, no te preocupes, pues podrás seguir todas las incidencias del encuentro a través en las plataformas de Depor.

TE PUEDE INTERESAR