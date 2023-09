Alianza Lima, Melgar y Sporting Cristal buscan el primer lugar del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson, por lo que harán hasta lo imposible por sumar tres puntos en la presente jornada para acercarse al objetivo, teniendo en cuenta que Universitario de Deportes no tendrá actividad oficial. Por ello, los organizadores dieron a conocer la lista de árbitros para esta fecha, los mismos que detallaremos a continuación:

En el primer duelo de la jornada, clave por el descenso, entre Binacional y Cantolao, será Micke Palomino el árbitro central del partido. Leonard Soto (primer asistente), Washington Saccaco (segundo asistente), Willbert Centeno (cuarto juez) y Edwin Ordóñez (VAR), lo acompañarán en la terna en el estadio Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca.

Con relación al enfrentamiento entre Carlos A. Mannucci y Alianza Lima, que se llevará a cabo en las instalaciones del estadio Mansiche de Trujillo, será Bruno Pérez el colegiado principal, siendo acompañado por Enrique Pinto (primer asistente), José Panta (segundo asistente), José Gonzales (cuarto árbitro) y Milagros Arruela (VAR).

Augusto Menéndez tendrá a cargo el ADT vs. Alianza Atlético; Jordi Espinoza, el Sport Boys vs. César Vallejo; Jesús Cartagena, el Melgar vs. Unión Comercio; Joel Alarcón, el Deportivo Garcilaso vs. Cienciano; Fernando Legario, el Deportivo Municipal vs. Cusco FC y Edwin Ordoñez hará lo propio en el Atlético Grau vs. Sport Huancayo.

Finalmente, será Michael Espinoza el que llevará las riendas del partido entre Sporting Cristal y UTC, en el Alberto Gallardo, el mismo que se llevará a cabo el lunes 25 de septiembre. Gabriela Moreno (primer asistente), Héctor Fuiza (segundo asistente), Jeremy Castro (cuarto árbitro) y Joel Alarcón (VAR), completarán la delegación.

En esta fecha, Universitario de Deportes será el equipo que descanse. Cabe destacar que la conformación del campeonato local tiene a 19 equipos dentro del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson, por lo que todas las fechas uno de ellos se queda sin actividad oficial.





