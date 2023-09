El clima no es el mejor en la Universidad César Vallejo, luego de la derrota, por la mínima diferencia, ante Sporting Cristal en el marco de la decimocuarta jornada del Torneo Clausura. Sin embargo, ello no fue motivo suficiente para que Roberto Mosquera pierda su esencia y decidiera realizarle una broma al DT celeste, recordándole su altercado con el estratega de Universitario, Jorge Fossati, la jornada anterior.

“Al profesor Tiago (Nunes), no estaba, sino le hubiera dicho que no se ‘meche’ conmigo. No estoy hábil”, sostuvo el actual entrenador de la Universidad César Vallejo, en conferencia de prensa, generando algunas risas de los asistentes a la misma.

Tras ello, Roberto Mosquera resaltó el tiempo que le tomó a Tiago Nunes para adaptarse al fútbol peruano y a las exigencias de un equipo de la talla de Sporting Cristal, comparándolo con la etapa que le tocó vivir cuando se fue a dirigir al fútbol boliviano.

Cabe destacar que ‘Mou’ sabe lo que es campeonar con el combinado bajopontino, por lo que es una voz más que autorizada para dar una postura con relación a los estrategas que toman las riendas del club de La Florida, donde los hinchas le guardan un importante cariño.

Roberto Mosquera y la broma a Tiago Nunes (Video: Toca y Pasa)

La agenda de Sporting Cristal

Luego del encuentro ante la Universidad César Vallejo, Sporting Cristal deberá enfocarse en su próximo reto. Su rival será nada menos que UTC, rival al que recibirá el lunes 25 de septiembre desde las 8:00 de la noche (hora peruana), en el Estadio Alberto Gallardo, del Rímac.

Cabe resaltar que la escuadra de Tiago Nunes, con la victoria ante el ‘Poeta’, escaló hasta el primer lugar del Torneo Clausura 2023, con un partido pendiente. Por ello, será vital que sumen todos los puntos necesarios para no desprenderse de lo más alto de la tabla, siendo conscientes de que Universitario, Melgar y Alianza Lima los siguen de cerca.





