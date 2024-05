Universitario de Deportes empató 0-0 con Cienciano en el Cusco y perdió la oportunidad de recuperar el primer puesto del Torneo Apertura 2024. Si bien lograron igualar los puntos de Sporting Cristal (37), los ‘cremas’ se ubican en el segundo lugar por diferencia de goles. A su llegada a Lima, Aldo Corzo, defensor de los ‘merengues’, señaló que el equipo ya ha dejado atrás lo que sucedió en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y que está enfocado en la final ante Los Chankas en el Estadio Monumental.

Al salir del aeropuerto Jorge Chávez, el jugador fue abordado por los medios de comunicación. En primer lugar, tuvo unas palabras sobre el duelo ante el ‘Papá'. “Pienso que fue un partido parejo, en donde el primer tiempo ellos tuvieron más el balón, pero también tuvimos un par de llegadas arco rival. En la segunda mitad, estuvimos mejor y por ahí nos faltó concretar las situaciones de gol que generamos. Veremos ahora qué pasa este sábado que se define todo”, dijo.

En los últimos minutos del partido, los cusqueños reclamaron penal por una supuesta falta de Matías Di Benedetto a Carlos Garcés en el área, pero el árbitro no lo cobró. “Por lo que vi yo en la cancha no fue penal de Matías. La de Portocarrero es parecida, como que pudo o no ser penal, pero yo siento que el arbitraje estuvo normal, incluso hubo algunos errores en contra nuestra, pero son errores normales. Pienso que no podemos darle tanta bola al arbitraje”, añadió.

Aldo señaló que ya han volteado la página y están enfocados en lo que será el partido ante Los Chankas, en donde podrían ganar el Torneo Apertura 2024. “En esta última fecha se define todo, por lo pronto llegamos bien, estamos fuertes y sabemos lo que tenemos que hacer como locales. Si bien Cristal tiene mejor diferencia de goles, todo depende de nosotros, si hacemos un partido como los que acostumbra hacer la ‘U’ en el Monumental”, sostuvo.

Finalmente, Corzo terminó asegurando que todo está muy parejo y que no quiere anticiparse, pero confía en que los ‘cremas’ podrán ganar por una buena diferencia de goles, que es lo que necesitan para obtener el Apertura. “Todo está muy parejo, por ello no quiero hablar antes. Nosotros estamos muy enfocados en lo nuestro, en ganar y tratar de hacer la mayor cantidad de goles y Dios quiera que se den las cosas”, concluyó.





Universitario vs. Los Chankas: a qué hora y dónde ver

El próximo partido de Universitario será ante Los Chankas, en el duelo válido por la fecha 17 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1. Dicho compromiso se disputará el sábado 25 de mayo en el Estadio Monumental, desde las 3:00 p.m. (hora peruana) y será transmitido en exclusiva por GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 HD de la parrilla de Movistar, además de su versión de streaming a través de Movistar TV App (antes Movistar Play).

La ‘U’ y Sporting Cristal son quienes tienen más posibilidades de quedarse con el Torneo Apertura (ambos están en la cima con 37 puntos). El que lo haga, dará un paso importante en su camino hacia el título nacional a fin de año. Por supuesto, ser campeón es una obligación para los ‘merengues’, teniendo en cuenta que 2024 es el año de su centenario. Sin duda, nos espera una fecha final de infarto.





