El ambiente previo al duelo entre Juan Pablo II y Alianza Lima, por la tercera fecha del Torneo Clausura, se ha tensado tras un nuevo reclamo de parte del cuadro íntimo. La preocupación esta vez no tiene que ver con lo deportivo, sino con la designación arbitral para este compromiso, que se disputará en el Estadio Mansiche de Trujillo. En concreto, desde la interna blanquiazul cuestionan que se haya programado a los mismos jueces que estuvieron involucrados en una polémica reciente que generó debate entre varios aficionados al fútbol.

La inquietud nace a raíz del partido ante Comerciantes Unidos del Torneo Apertura, en el que la participación del VAR intervino en una jugada que culminó con un gol de Matías Sen. Esa acción fue analizada por una terna encabezada desde el VAR por Pablo López y Jhonny Bossio, ambos ahora nuevamente involucrados en un duelo de los íntimos.

Cabe recordar que en dicho duelo, el juez principal de cancha era Michael Espinoza, quien terminó anulando el gol por una mano en varias jugadas previas. En los audios que reveló la CONAR se escuchó como ambos encargados del videoarbitraje se expresaron en contra de dicha situación, puesto que no lo catalogaron como una mano válida que se relacionara directamente con el gol.

Audios del VAR sobre polémica en Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos. (Video: CONAR)

Esto generó que incluso el árbitro Espinoza recibiera una suspensión de parte del ente rector, por haber cometido tal error. Si bien, para este duelo con Juan Pablo II no estará en cancha, los que si repiten serán López y Bossio, pero esta vez como árbitro principal y miembro del equipo de videoarbitraje, respectivamente.

Fue bajo ese contexto que Héctor ‘Tito’ Ordóñez, delegado del club de La Victoria, se manifestó en sus redes sociales con molestia por esta coincidencia, enfatizando que Pablo López no ha dirigido hasta ahora a Alianza Lima, Universitario ni Sporting Cristal, lo cual agrava, según su perspectiva, la falta de imparcialidad en la programación.

Ordóñez recordó que tanto López como Bossio participaron en la revisión del polémico tanto ante Comerciantes, dejando entrever que hay razones para desconfiar de su designación en un nuevo partido clave. La terna arbitral para este compromiso estará compuesta por Pablo López como juez principal, acompañado por Stephen Atoche y Juan Carlos Oblitas Calderón como asistentes.

Manifiesto de 'Titp' Ordóñez en contra del arbitraje en el duelo frente a Juan Pablo II. (Foto: Captura X)

En cuanto al VAR, el equipo técnico será liderado por César García, quien ejercerá como árbitro principal de video, mientras que Jhonny Bossio cumplirá funciones como AVAR. A ellos se suma Romel López como Quality Manager, en una estructura que busca garantizar transparencia, pero que ha sido puesta en tela de juicio por parte del club limeño.

En lo que va del año, Pablo López ha tenido participación en nueve partidos de la Liga 1, todos ellos sin presencia de los tres equipos más grandes del país. Dirigió compromisos como UTC vs. Binacional, Cienciano vs. Comerciantes Unidos y ADT vs. Cusco FC, entre otros, lo que refuerza la percepción desde Alianza de que su presencia en un partido de alta repercusión podría no ser la más adecuada.

