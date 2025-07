A pocos días de que se conozca el rumbo de lo que será el nuevo comienzo para Universitario de Deportes, bajo las órdenes de un nuevo equipo de trabajo en la administración provisional del club, uno de los nombres que generó muchísimo debate en redes sociales es el de Miguel Ángel Torres. A pesar de ser uno de los “favoritos” a ser elegido, no había dado la cara frente a los muchos cuestionamientos que se habían generado sobre sus verdaderas intenciones. Es así que, finalmente, respondió a los hinchas en un mano a mano a través de una transmisión en vivo en Tiktok.

Sabiendo que quedan prácticamente horas para conocer al nuevo administrador de la ‘U’, el ex futbolista profesional no tuvo más remedio que tener una conversación sincera con un grupo de hinchas que, sin atacar, buscaba simplemente aclarar sus dudas sobre todo el proceso que podría tener Miguel Ángel Torres de ser elegido por la SUNAT para el cargo. Preocupados por la continuidad del trabajo que se venía realizando anteriormente, el candidato aclaró que seguirá la misma línea de su predecesor.

“La actual administración liderada por Jean ha hecho un gran proceso de iniciación. Con mi experiencia como futbolista profesional, como gestor deportivo, como gestor público, me siento en la capacidad, junto a mi equipo, de hacer de este proceso de consolidación el mejor. Ellos han hecho un extraordinario trabajo, lo celebro y voy a estar eternamente agradecido con Jean pero yo me siento en la capacidad de consolidar todo ese proceso. No vamos a refundar el club, vamos a mejorar lo que ya han hecho bien y vamos a corregir las cosas que no se han manejado o se han olvidado”, indicó.

Universitario de Deportes está a la espera de conocer a su nuevo administrador provisional. (Foto: GEC)

Por otro lado, comentó su relación con la ‘Caja Crema’ que también causó debate en los últimos meses por una posible vinculación que negó saber de qué se trata, más no descartó una posible colaboración en un futuro. “Yo creo que, toda persona, si entra con respeto, con verdadero amor al club podemos aceptarlos. Pero la decisión, si soy el nuevo administrador, la tomamos todos democráticamente”, señaló.

Una de las propuestas con las que también inició esta propuesta de presentarse y ser opción a este nuevo cambio, fue que llegaría con 10 millones de respaldo al club ante cualquier eventualidad que se pueda presentar. Si bien, algunos podrían tomarlo como algo positivo, muchos otros los vieron como una amenaza al recordar procesos anteriores que solo generaron más deuda al club ‘merengue’.

“En una reunión con nuestros directores y gerentes, pensamos en cómo darle tranquilidad al hincha. Nosotros queremos cumplir el plan de viabilidad y por eso llegamos con una carta fianza, con un aval, que de todas maneras siento yo que no se va a utilizar. Será una condonación a favor del club, no podemos generarle más deuda al club, es imposible”, aclaró.

En lo que respecta al acercamiento con personas relacionadas al club, no negó la comunicación que tuvo con ‘Chemo’ del Solar, pero niega que sea parte de su actual plan de trabajo. Simplemente lo catalogó como una conversación de aprendizaje. Así como lo tuvo con Manuel Barreto, muchos meses antes de la salida de Jean Ferrari, quien le ofreció un puesto en el club.

“Cuando Manuel me llama fue para ver temas administrativos y operativos, yo le doy el sí a Manuel, no había mucho dinero pero no importa porque es mi casa. Lamentablemente el tiempo pasó, nunca apareció otra llamada. A mi me hubiese encantado estar con ellos, pero no fue así. Nunca recibí esa llamada de ellos, que era para ser gerente de las divisiones menores del club”, comentó.

Manuel Barreto es el jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF. (Foto: La Bicolor)

En ese mismo sentido, volvió a reafirmar su compromiso de seguir la misma senda del trabajo que dejó Ferrari, pero con un ápice de resentimiento en contra de algunos altos directivos por lo que quizá no cuente con todo el panel que aún pertenece a la ‘U’. “Cuando Manuel me ofrece el puesto en febrero, solo necesitaba la aprobación de la alta gerencia. La llamada no llegó. Al parecer la alta gerencia no me quería en las filas del club. A mi me hubiera encantado ser parte de ellos, pero no fue así”, cerró el tema.

Finalmente, cerró diciendo que muchos de los documentos que han sido filtrados a través de las redes sociales, son falsos y que hoy, al mediodía, estará exponiendo su verdadero plan de trabajo frente a la SUNAT. En lo que será uno de los últimos procesos de evaluación para la elección que se dará este jueves 31 de julio.

TE PUEDE INTERESAR