Hasta la fecha, Alianza Lima incorporó a cuatro refuerzos para la temporada 2022. El equipo aún no está completo, pero se alista para arrancar con buen pie el 2022, de cara a los retos que deberán afrontar, como la defensa del título en la Loga 1 y la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El primero en sumarle a las filas íntimas fue Christian Ramos. El zaguero llegó a La Victoria, luego de dos temporadas en César Vallejo, siendo la temporada 2021 la más importante de su carrera, con la titularidad en la Liga 1 (1876′), la Copa Libertadores (90′) y con la Selección Peruana (990′) en las Eliminatorias a Qatar 2022 y en la Copa América.

El siguiente que se sumó al cuadro blanquiazul fue Pablo Lavandeira. El volante uruguayo cerró el 2021 con minutos, goles y asistencias con Ayacucho FC, siendo uno de sus jugadores más importantes y que lo llevó a la Copa Sudamericana 2022. Entre el campeonato local, la Copa Bicentenario y la Libertadores, el ‘charrúa acumuló 2,059′, 10 tantos y 7 asistencias.

Piero Vivanco y Franco Zanelatto llegan directo de la Universidad san Martín. El primero sumó doce partidos como titular de los 19 que jugó con el cuadro albo, además, tuvo protagonismo frente al arco con un gol y dos asistencias. En total, llegó a acumular 1,114 minutos.

Mientras que el segundo jugó catorce partidos, once como titulares. Un problema muscular interrumpió su desempeño esta temporada; no obstante, eso no impidió que pueda acumular 1,023 minutos en campo, así como cuatro anotaciones (tres de ellos en la Fase 1).

Alianza Lima tiene más jugadores en agenda, aunque Depor pudo conocer que los casos de Aldair Fuentes y Rodrigo Vilca se han complicado. Otro nombre que aparece en la lista es el de Paolo Hurtado, el cual está en evaluación. Ojo, el tema en el arco aún es un pendiente (se sumará alguien más), tras la partida de Steven Rivadeneyra.





