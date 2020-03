En medio de tantas malas noticias por los problemas extradeportivos, Alianza Lima recibió una alegría: el transfer de Beto da Silva llegó a tienda ‘blanquiazul’, por lo que podrá debutar en la próxima fecha. Sí, el delantero ya podrá ponerse la camiseta íntima para defender a la escuadra que dirige Pablo Bengoechea.

A pocos minutos de que se juegue el choque ante Deportivo Municipal, GOLPERU confirmó que el transfer de Beto da Silva llegó y está en manos de Alianza Lima. De esta manera, Pablo Bengoechea podrá contar con el delantero para la próxima fecha.

El transfer de Beto da Silva llegó este viernes y con esto quedó habilitado para defender la camiseta de Alianza Lima, delantero podrá ser tomado en cuenta por el técnico Pablo Bengoechea desde la próxima semana, cuando a los íntimos les toque debutar en la Copa Libertadores y también enfrentar a Universitario de Deportes en el clásico.

Beto da Silva no fue considero en la lista de convocados para este fecha del torneo apertura ante Municipal porque sus papeles no estaban en regla, pero el mismo estratega de Alianza Lima ha resaltado el plus que generará la presencia del joven atacante.

Como se recuerda Alianza Lima debuta el 5 de marzo en la Copa Libertadores recibiendo a Nacional de Uruguay en el estadio Alejandro Villanueva. Esta puede ser la oportunidad perfecta para ganarse a la hinchada blanquiazul con una buena actuación ante el ‘tricolor’.

