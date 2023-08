El primero de los nombres que se dio a conocer fue el de Carlos Hiraoka , quien pasó a conformar parte del Fondo Blanquiazul luego de que Fernando Farah, Antonio Armejo y Salomón Lerner decidieran vender sus acreencias. El empresario emitió un comunicado dando a conocer que su incorporación al grupo empresarial comprometiéndose a seguir en el buen camino reciente del club tras obtener el bicampeonato: “Por eso, hoy empieza una nueva etapa, de la cual formaré parte acompañando a otros profesionales convencidos del proyecto. A partir de la fecha, tomamos la posta que dejan un grupo de socios que han decidido vender su participación mayoritaria en el principal fondo acreedor de la institución”, informó en sus redes sociales.

En tanto a su experiencia laboral, Carlos Hiraoka forma parte de la familia que fundó la conocida empresa de electrodomésticos Hiraoka y hace tres años se desempeña como gerente general de G. W. Yichang & CIA, empresa a la que pertenece desde el 2005 y que corresponde al rubro de importación y venta de productos de marcas internacionales. En tanto a su formación académica, estudió en el Newton College, obtuvo un bachiller de Física en la PUCP y llevó un MBA de la Escuela de Dirección en la Universidad de Piura.





El segundo de los nombres es Irzio Pinasco , quien pasaría a ser la cabeza del Fondo Blanquiazul en reemplazo de Diego Gonzáles Posada al liderar al nuevo grupo de inversores que cuentan con poco más del 50% de acreencias del club. En tanto a su experiencia laboral, el empresario de 60 años tuvo un rol importante en la realización de la Copa América en Perú en el 2004 y, más allá de eso, no ha tenido mucha relación con el mundo deportivo; sin embargo, sí cuenta con recorrido en el sector económico.

Pinasco es graduado de Economía y Relaciones Internacionales por la Universidad Brown, estudió un MBA en la Universidad de Columbia y, en tanto al plano laboral, se desempeña como Director Ejecutivo de Acurio Restaurantes desde el 2006. Asimismo, desde el 2008 ha sido director y promotor de SIGMA SAFI, empresa líder en gestión de fondos. Actualmente, es director independiente del BCP desde el 2018.

Finalmente, el tercero de los nombres es José Ignacio De Romaña Letts , empresario que también contará con mucho poder de decisión el Fondo Blanquiazul como uno de sus acreedores mayoritarios. El inversor es vicepresidente del directorio de la minera Volcan desde el 2014 y es director de Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A. En tanto a su formación, estudió en el Colegio Markham y estudió Administración de Empresas en la Universidad del Pacífico.

Cabe recordar que estos tres nuevos miembros del Fondo Blanquiazul serán presentados oficialmente en una próxima Junta de Acreedores que tendrá como un punto en agenda al plan de reestructuración del club y otros objetivos a nivel de infraestructura. Estas serán tres figuras en las que recaerá la mayoría del peso de toma de decisión para que la institución blanquiazul continúe en buen rumbo.

Proyectos en pausa

Por su parte, Diego Gonzáles Posada declaró en una reciente entrevista que algunos proyectos de infraestructura han quedado paralizados debido a estos cambios dentro del Fondo Blanquiazul. “El Centro de Alto Rendimiento se debería hacer realidad este año, de acuerdo a lo que estaba planeado. Fue aprobado por la Junta de Acreedores. Y la idea también es que a final del próximo año se empiece con la ampliación del estadio. Pero desde que sucedió lo de la venta de acreencias (...), todos los proyectos los dejaron en stand by. Por eso he dado un paso al costado, porque si no tengo participación de lo que está sucediendo, prefiero no estar”, sostuvo Gonzáles Posada en El Comercio.

Cabe recordar que el Fondo Blanquiazul se conformó en junio del 2019, cuando un grupo de inversores y a la vez hinchas crearon el Fondo Blanquiazul, que pagó 23,8 millones de soles por el total de las deudas tributarias del club con la ONP y la Municipalidad de La Victoria, y por el 80% de la totalidad de la deuda con SUNAT. En ese entonces, Diego Gonzales Posada, Salomón Lerner, Remigio Morales Bermúdez, Fernando Farah, Antonio Armejo y César Torres tomaron las riendas de la institución blanquiazul.

