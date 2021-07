Durante la primera parte del campeonato, en Alianza Lima ya todos tenían claro qué tan clave iba a ser Hernán Barcos para la institución. Y no solo por lo que demostraba en el campo, sino también por lo que sumaba al grupo y, sobre todo, a los más jóvenes. Y en el arranque de la Fase 2, el delantero argentino dejó en claro que nada fue casualidad: con tres asistencias fue determinante en el triunfo por 4-1 sobre Ayacucho FC, en el estadio Iván Elías Moreno.

Con esos registros, el ‘Pirata’ ya se convirtió en el jugador más influyente de la institución blanquiazul. Según informó la cuenta Son Datos No Opiniones, el delantero hasta el momento ya registra tres goles y cuatro asistencias. A su vez, acumula 631 minutos.

No es un detalle menor, porque de los 16 goles de los íntimos, Hernán Barcos tiene participación en siete. Es decir, su nombre aparece en un gol de los íntimos cada 90 minutos. Claro, es clave su experiencia y lectura de juego. Incluso se animó a decir cuánto ayudó la presencia de Aldair Rodríguez en ataque.

“Le dije a Aldair que es clave conocer nuestras fortalezas. Yo sé que no tengo su velocidad, y él que no tiene mi técnica. Por eso le dije que iba a salir un poco y que él juegue de punta. Lo más importante es que el equipo gane”, mencionó el atacante.

El cariño por la blanquiazul

Alianza Lima debutó en la Fase 2 del torneo local con una rotunda victoria sobre Ayacucho FC por 4-1. El equipo sigue avanzando en la tabla acumulada y sus jugadores están mentalizados en conseguir más victorias, para alegría de los hinchas y también de los propios jugadores, quienes día a día se sienten más en casa.

Así lo dio a conocer Hernán Barcos en diálogo con ESPN FC. El delantero argentino confesó que “he jugado en muchos equipos grandes y de la índole de Alianza Lima, pero yo creo que el momento en el que me agarró en mi carrera eso lo hace diferente y me abrazó de una forma que ningún otro club lo hizo”.





