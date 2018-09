Alianza Lima: La última vez que jugó un mismo partido en dos días 

El clásico entre Alianza Lima y Sporting Cristal que ganaban los celestes hasta los 65' y se suspendió, se completará este lunes 17 de noviembre en Matute, pero a puertas cerrada. ¿Y esto a qué equipo le conviene?

Creemos que a Alianza Lima no. Primero porque bajará la intensidad del encuentro, dado que al momento de suspenderse eran los íntimos quienes estaban más cerca del gol. Segundo porque no contarán con su hinchada para empujarlos y tercero por el antecedente más reciente que no es nada favorable.

Algo similar pasó en el clásico contra Universitario de Deportes del 2016: cuando el partido estaba 1-1 una bombarda sonó en una de las tribunas y, dado que estaban prohibido los pirotécnicos, el juez decidió suspender el encuentro.

Esto sucedió el 1 de abril del 2016 en Matute y el juego (los 41 minutos restantes) se reanudó el día 13 también en el recinto victoriano.

El desenlace no fue nada favorable y fueron los cremas quienes se quedaron con la victoria gracias a un gol agónico de su exgoleador, Raúl Ruidíaz.