Como se sabe, para ver la Liga 1 este año, 1190 Sports informó que se crearán dos canales: Liga 1 y Liga 1 Max. El primero es gratuito y solo comprende programas informativos, resúmenes y debates sobre el campeonato peruano; mientras que en el segundo sí se podrán ver los compromisos en vivo por una suscripción de pago mensual, cuyo precio dependerá de cada operador. Básicamente, este es el paquete que ofrecen desde la FPF; sin embargo, el problema es que el precio no sería el mismo para todos los interesados en transmitir la Liga 1.

En palabras de Terrones, existe competencia desleal porque le están vendiendo la misma programación a empresas poco formales y por un precio inferior. “Eso nos perjudica sobremanera porque los abonados van a preferir estar con la empresa que cobra más barato y Best Cable ha tenido que subir su abono para cumplir con el pago a 1190 Sports”, sostiene el empresario. Es decir, la oferta es distinta y el cliente -como es lógico- casi siempre va a elegir un precio menor por el mismo servicio, que en este caso es ver los partidos de la Liga 1.

Dicha situación también aplicaría para las otras operadoras que cuentan con la autorización de la FPF para transmitir el campeonato local, como lo son DirecTV, Cable Mundo Perú, Latin Cable y USA Red.

En ese sentido, Depor intentó comunicarse con Juan Carlos Balassanian, gerente general en el Perú de 1190 Sports, para conocer su versión de los hechos y contrastar lo dicho por Terrones; pero desde su entorno afirmaron que no dará declaraciones hasta después del inicio de la Liga 1 este fin de semana.

Paso a paso

Todo cableoperador interesado en transmitir los partidos de la Liga 1 necesariamente tiene que negociar con la FPF y 1190 Sports , cuyo modelo asociativo pretende democratizar el fútbol peruano y terminar con la exclusividad que tenía anteriormente, cuando solo se podía ver por la señal de GOLPERÚ. Pues bien, aquí llegaron empresas interesadas como Best Cable, DirecTV, entre otras más, a quienes se les ofreció el producto Liga 1 (canal gratuito y canal por suscripción) para emitirlo por sus respectivas señales.

Al parecer la relación de confianza entre 1190 Sports y las empresas autorizadas para transmitir los partidos es buena y hay una excelente comunicación; pero lo insólito de este asunto es que no existe un contrato estrictamente firmado entre las partes que legalice el acuerdo pactado para la transmisión de los partidos. Todo ha sido de palabra, esto según el propio Terrones.

Amparados en su estatuto, la FPF asegura que posee los derechos de 15 clubes de la Liga 1. Y, tras ello, se asoció con 1190 Sports para comercializarlos como lo vienen haciendo hasta el momento. Bajo ese discurso, se propuso lo mismo a los operadores como Best Cable y DirecTV, con quienes ya tienen un acuerdo de palabra, mas no formal (falta firmar el contrato). Sin embargo, la complejidad descansa en que no todos los clubes han aceptado ceder sus derechos. Hay ocho de ellos que exigen se respeten sus contratos.

El Consorcio dice que son nueve los equipos que tienen cláusulas de preferencia, las cuales le dan prioridad a este operador de renovar sus contratos. Algunos clubes como Alianza Lima, Cienciano y Melgar se ampararon a eso y extendieron su vínculo con esta empresa; sin embargo, la FPF ‘congeló’ todos los contratos gracias a una medida cautelar que le impide al Consorcio transmitir los partidos por su señal. Esa disputa ha crecido y puede traer consecuencias no solo para los clubes, que serían los principales afectados, sino también contingencias legales para los operadores.

“Esperemos que eso no pase. Yo he hecho un acuerdo de buena fe con 1190 Sports y eso me libreraría de cualquier controversia. Todavía no hay firma, sigo esperando el contrato. Best Cable continúa apostando por el fútbol. Le digo a mis abonados que estén tranquilos porque la Liga 1 va a estar en Best Cable”, apunta Terrones.

¿Negocio sin respaldo?

Quien sí cuestionó la manera en que 1190 Sports entró al mercado fue Sergio Ludeña, administrador de Cienciano. “Esta propuesta de ofrecer el producto a varios operadores de cable está generando un desorden en la industria. Para salir a vender un producto, hay que estudiar bien el mercado, pero nos damos cuenta de que no existe un buen manejo de parte de 1190 Sports”, manifiestó en el canal de YouTube ‘DgoCaster’.

El directivo también comparó el alcance que tienen las operadoras en el mercado peruano. “Si Best Cable tiene el 4%, DirecTV por allí el 18% y Movistar más del 60%. ¿Qué le vamos a decir a nuestros sponsors? ¿Que ya no irán por Movistar, sino por Best Cable? Obviamente, van a querer pagarnos menos”, cuestionó.

“Vamos a ver si Best Cable, que paga aproximadamente 1 millón de dólares, cumple mes a mes con 1190 Sports. Cienciano ya trabajó con Best Cable cuando estaba en Segunda División, pero no cumplió con los pagos ni con las fechas. Pueden tener la mejor intención, pero no tienen el respaldo por si el negocio no funciona”, finalizó.

