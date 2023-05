Fernando Salazar, gerente general de Alianza Lima, conversó largo y tendido con Depor en medio de una coyuntura cuya principal crítica apunta al polémico arbitraje en la Liga 1 y donde el cuadro íntimo parece tener ya medio título del Apertura en el bolsillo con ocho puntos por encima de su escolta, Universitario, a falta de cuatro fechas para finalizar el primer torneo del año. El también administrador temporal del club íntimo resaltó la apuesta por el desarrollo de talentos y el modelo de gestión implementado a fin de afianzar la marca ‘Alianza Lima’ y proyectarla a nivel internacional. Eso sí, advirtió que la institución no está percibiendo ingresos por los derechos de TV y que la pugna con la FPF se mantiene vigente.





Alianza y el arbitraje

Tremendo momento de Alianza Lima, el mejor del equipo en la última década...

Sí, estamos muy contentos con lo que venimos conquistando, no solo en lo deportivo, sino también en el lado institucional. Ha habido muchos logros y proyectos que son de mucho interés para la institución, para su crecimiento.

En lo deportivo ya tienen el bicampeonato, ya ganaron en la Copa. Ahora el reto es el ‘tri’ y clasificar en la Copa.

Nosotros cuando iniciamos el planeamiento el año pasado, nos pusimos retos muy claros. El primero era ser tricampeones, y el segundo era tener un desempeño en la Copa (Libertadores) que nos lleve a instancias superiores. Venimos a paso a paso, con calma, conquistando estos éxitos deportivos que son materia de un trabajo de planificación, aquí en Alianza no cabe la improvisación, venimos haciendo un trabajo serio.

¿Qué tanto ayuda para la competencia internacional la Liga 1?

Nosotros que participamos en la Liga 1 tenemos la ventaja de ser una institución consolidada, con 122 años de historia y venimos haciendo las cosas bien. El problema es que en sí, la Liga tiene muchas oportunidades de mejora, entonces para nosotros es importante e interesante participar, ser líderes y vamos camino a ser tricampeones . Es cierto que nuestra competencia deja de ser el torneo local y comenzar a ver cómo estamos nivel regional e internacional. Entonces, hay muchas cosas que en la Liga se pretenden hacer y cuestan trabajo. El tipo de canchas en las que se juegan, los camerinos que uno encuentra cuando va a provincias, ahora la implementación del VAR que se está pensando, lo cual resulta ser un desafío porque si te pones a pensar cómo poner un VAR en campos donde todavía no hay agua, donde no hay un buen sistema, incluso, de entrenamiento, donde no tienes ni siquiera una seguridad a nivel de tribunas. Poner un VAR así para nosotros se nos hace poco creíble.

Tenemos serias deficiencias de infraestructura, de organización, y de arbitraje también. Contra ‘Muni’ claramente Alianza fue favorecido por el árbitro justo en estos días que la ‘U’ se ha sentido perjudicada por el arbitraje en Sullana, y que ocurra esto evidentemente abre voces de denuncia. ¿Qué tienes que decir al respecto?

Yo la verdad pienso que cada quien está en su derecho de comentar lo que considera, pero nosotros no podemos opinar sobre el arbitraje porque muchas veces nos hemos visto perjudicados con eso, y también es materia de reflexión. Nosotros también hemos levantado nuestra voz de protesta cuando nos hemos visto perjudicados con algún arbitraje, pero lo importante aquí es que se encuentre el sentir de la oportunidad de mejora, y no solamente de la crítica destructiva, nosotros de donde nos toca observar, creemos de que hay un trabajo de mejora en el arbitraje en el Perú en general, esto es algo le compete a la CONAR, pero también nosotros somos de la idea de que no podemos estar solamente quedándonos con la crítica. Si nosotros no traemos propuestas de mejora a nivel del sistema del fútbol peruano, nos vamos a quedar siempre con lo mismo. Que traigan terna extranjera, que lo que tenemos acá no sirve; la verdad que eso no construye.

El modelo de exportación

Uno de los modelos más exitosos de los clubes es de convertirlos en fábricas de jugadores. ¿Cómo está avanzando Alianza en ese esfuerzo?

Nosotros nos hemos tomado muy en serio el tema de desarrollo de talentos. Es más, es parte de nuestro plan estratégico. El año pasado, en la Copa Oro prácticamente fuimos campeones de lejos donde juntan todas las categorías de menores. Este año hemos comenzado bien, el tema es que básicamente comienzas a crear distancias entre el trabajo que se hace con menores en otras instituciones, entonces ahí te crea un desafío de decir “oye, ¿dónde le doy roce? ¿dónde le doy crecimiento a mis atletas, a mis chicos que se van formando? Eso para mí es uno de los más grandes baches que podamos tener en cuanto a desarrollo. Por eso dentro del plan tenemos la oportunidad de pensar en el exterior para ir fogueándolos, hacemos participar a los chicos en torneos internacionales y queremos tener una política de hacer intercambios, que nos permitan generar ese roce en el desarrollo de los talentos que tenemos. Por otro lado tenemos el gran desafío de siempre traer un resultado positivo a la institución, con lo cual nos deja siempre el privilegiar el hecho de contratar figuras de renombre para que puedan soportar el club. El modelo ideal que buscamos es que, si bien es cierto podemos contar con figuras de renombre, también es importante poder darles sus espacios a los menores que vienen desempeñándose de manera destacada en las divisiones menores de la institución.

Sobre todo apuntar a exportar jugadores, y hay distintos grados. No todos van a Europa, hay otro tipo de mercados, incluso hay ventas laterales...

Nosotros estamos trabajando dentro de nuestro plan estratégico de desarrollo de talentos, de identificar a cada uno de los atletas como una unidad de negocio, donde vemos el potencial que tienen, hacia donde pueden llegar, si pueden llegar al primer equipo de Alianza, si tienen que hacer un movimiento lateral, si podemos exportar. Y para ello tenemos unos planes a la interna que, como el plan talento que tenemos, le llamamos plan élite. Ahí básicamente tenemos un número de atletas que cuentan con una nutrición diferenciada, que tienen un sistema de entrenamiento diferenciado, donde apostamos básicamente el futuro de la institución, tanto para el primer equipo como para la exportación de talentos hacia el exterior.

¿Y cuáles son los principales prospectos?

Tenemos varios muchachos, incluso que ya entrenan en el primer equipo. Tenemos a Goicochea, que es un ‘9′ de muy buen desempeño, el propio Zanelatto. Tenemos muchos de los que hoy están en el primer equipo que pasaron incluso por divisiones menores, uno de ellos es incluso el propio Franco Saravia, que con 23 años es uno de los principales porteros del Perú. Y también hacia los niveles menores, también hay mucho interés del exterior. Hemos recibido invitaciones de Brasil, de probar uno que otro muchacho. Creemos que la dinámica nos debe llevar a tener ese nivel de intercambio y ese nivel de paso por instituciones deportivas que están muchísimas más adelantadas que nosotros en temas de desarrollo.

Y es necesario porque el nivel de competencia local es muy bajo en menores...

La marca Alianza Lima

Alianza ha crecido mucho en lo que se refiere a su marca en el último año, más allá de la esfera deportiva. ¿Cuáles son los pilares de este proceso?

El modelo gestión de Alianza tiene dos grandes vertientes. Una primera que es los pilares operativos, que son tres básicamente. Excelencia deportiva, es decir competencia donde participemos, tenemos que apuntar a ser campeones. El segundo es la disciplina administrativa y financiera, nosotros somos muy prudentes donde invertimos, donde hacemos algún tipo de inyección económica, y también en la disciplina que se tiene que tener a nivel administrativo. Tenemos reuniones trimestrales para ver el avance que se ha tenido con los objetivos estratégicos, y con eso garantizamos de alguna manera que la parte administrativa y financiera se conduzca de la manera que tiene que ser. Y el tercer pilar es la agresividad comercial, nosotros hemos apostado desde el inicio a darle mucho valor a la marca, y para ellos no solo hemos desarrollado canales importantes, sino que hemos posicionado marcas del lado que nos permiten crecer. Tenemos muchas aliados estratégicos, tenemos muy buenos patrocinios, todo un desarrollo de una unidad de negocios que es licenciatario, donde nos permite tener muchos productos con la marca Alianza siendo vendidos, y ese trabajo que ayuda mucho a crecer como valor de marca, y a eso tenemos que sumar el trabajo que nosotros hacemos en el Match Day, que es la experiencia que se viene a vivir acá. Antiguamente venir a Matute era relacionado con violencia, con delincuencia, con que no venga la familia, que era peligroso. Hoy las cosas han cambiado mucho, contamos con el apoyo policial, con el apoyo de la Municipalidad de La Victoria. Hay mucho por hacer aún, pero hemos cambiado un poco la experiencia de venir al estadio, hemos crecido muchísimo incluso en los concesionarios que venden alimentos, el espectáculo que brindamos al inicio y al fin hemos cambiado las luces del estadio después de 43 años. Entonces, creemos que todo eso te ayuda a mejorar mucho la imagen de marca que tiene Alianza.

Sin embargo, hay una serie de planes para seguir con los cambios en Matute...

Correcto. De los tres pilares estratégicos, el primero tiene que ver con el desarrollo de talento. El segundo tiene que ver con el desarrollo de infraestructura, ahí tenemos dos grandes desafíos. Uno es la remodelación y crecimiento del estadio, y el segundo y no menos importante es el poder contar con nuestro Centro de Alto Rendimiento (CAR). Ya tenemos bastante avance en ambos frentes. El año pasado contratamos a una consultora inglesa que manejó todas las oficinas de proyectos de los Juegos Panamericanos. Y son expertos en infraestructura deportiva. Y con ellos de la mano estamos avanzando en nuestro proyecto, ya tenemos el diseño final del estadio, pronto lo daremos a conocer. Y en temas de CAR, también tenemos dos opciones que nos están permitiendo soñar con que Alianza llegue a tener su centro de desarrollo de los futuros Guerrero, Farfán. Y el tercer pilar tiene que ver básicamente con el tema de liderazgo que queremos tener nosotros a nivel institucional vía internacionalización del club. Queremos que la marca Alianza tenga presencia afuera. Hay varias maneras de hacerlo, hemos recibido invitaciones para poner academias y franquicias en mercados externos, para poder sembrar un equipo en una liga del exterior, que nos permita ese vuelo internacional. Estamos apuntando al mercado americano, es donde más acercamiento hemos logrado tener, También en ese orden de cosas tenemos una posibilidad de comenzar a firmar convenios con clubes. Tenemos 4-5 clubes que están muy interesados en firmar convenios de intercambio con Alianza, donde lo que haríamos es enviar una cantidad de menores a que se fogueen, pasen una temporada entrenando, jugando, compitiendo con una entidad de mayor calibre, y con eso poder traerlos ya con otro nivel de perfil para poder afrontar una posibilidad de competencia mayor, de otra categoría o en todo caso poder ser exportado.





La guerra de los derechos de TV

Hablando de todos estos proyectos de inversión, uno no puede dejar de pensar en los problemas que ha tenido que afrontar el club este año. El verano estuvo marcado por la guerra de los derechos del futbol. ¿Qué le parece el liderazgo que ha tenido la FPF en este tema, la manera en que se ha manejado?

Yo considero que se han debido de abrir los espacios para que haya una mayor comunicación, uno de los problemas que se ha tenido en realidad es que no ha habido esa comunicación con los clubes, de entender sus necesidades, su situación, incluso hasta contractual, y eso acaba frenando un poco las iniciativas también de ambos lados, tanto del lado de los clubes que no han tenido mucha expectativa con los planes de la FPF, como de la FPF también entender qué cosas complicarían a los clubes en caso de un cambio de modelo. Ahí se fueron entrampando las cosas, y me parece que todavía estamos en un Statu Quo que esperamos que se resuelva pronto.

¿Alianza está recibiendo ingresos por derechos de TV?

Claramente no. Alianza, gracias a Dios, tiene la posibilidad de poder solventar su economía con sus otras fuentes de ingreso. Nos va muy bien a nivel de taquilla, incluso con el partido ante Municipal hemos logrado hacer toda la taquilla del año pasado. Vamos a un crecimiento importante. El lado comercial aporta muchísimo. Pero eso no quiere decir de que estemos contentos con no tener un contrato de TV como consideramos que deberíamos tener.

Imagino que el CAR no es posible si no hay dinero de TV...

Correcto. La idea es que es el financiamiento de las iniciativas de infraestructura provengan en parte de los contratos a largo plazo que podamos tener nosotros como fuente de garantía, incluso con el proceso de financiamiento.

¿Y cómo ve el nuevo modelo, el canal nuevo ha entrado solo a DIRECTV y a otros operadores pequeños?

Yo lo veo complicado desde el punto de vista de que un operador como Movistar, que es el que tiene la mayor penetración de mercado en servicios de TV paga, no entre al modelo de negocio que se está implantando, porque obviamente en primer lugar le quita tamaño y rentabilidad al proyecto, y por otro lado le quita acceso a los suscriptores que son la gran mayoría que está con Movistar. Por otro lado, también el hecho que exista una posibilidad de suscribirse de manera independiente a la Liga 1 Max sin tener que estar suscrito a una operadora de cable también le quita fuerza. Porque obviamente si soy un suscriptor de Movistar, estoy contento con la parrilla de canales, lo único que hago es ponerme el app de la Liga 1 en mi TV y disfruto el tema, no es que me tenga que cambiar de operador para irme a otro que sí tenga el contenido, entonces lo que sí es de mencionar y lo vivimos todos, quizás, es la cantidad de conexiones informales que se han generado con este modelo, porque básicamente ustedes saben si no se tiene los sistemas debidamente seguros, hoy por hoy uno quiere ver un partido y puede hasta acceder a la propia señal de Liga 1 Max a través de unos links que sabemos que son informales. Entonces creo que eso le puede acabar restando valor al producto Liga 1, y lo que queremos nosotros que somos los que participamos en la Liga 1 es que no pierda valor.

¿Cómo cree que va a terminar este tema?

Yo creo que va a terminar con un arreglo necesario entre la FPF, 1190 y Movistar, porque no le vemos espacio a que esa mesa de diálogo no se genere por el propio bien del fútbol . Hay muchas carencias en el fútbol que tienen que ser cubiertas con ingresos que se tengan que generar, tanto por los clubes como la propia Federación. Para eso es importante que los grandes operadores del país entren, participen y se comprometan con que este modelo de alguna manera se reestructure y sea beneficioso para todos.

El conflicto interno en el Fondo Blanquiazul

En las últimas semanas han hecho noticia los pleitos en la interna del Fondo Blanquiazul...

Solo para poder dejarlo en contexto, nosotros dentro de la institución somos Alianza Lima, yo soy el administrador concursal, gerente general y el Fondo Blanquiazul (FB) es el fondo que tiene la mayor parte de la acreencia de la institución, pero la administración se debe a una junta de acreedores, y la junta tiene al FB como uno de sus más importantes, y lo que nosotros hacemos es mantener una distancia de lo que suele suceder con lo que pase con un acreedor y en particular con el FB. La verdad que, si bien es cierto, conocemos a los socios que son parte del FB, entendemos que entre ellos puede haber diferencias o acercamientos y esperemos que en algún momento lo logren corregir. Lo que sí es verdad es que afecta poco a la gestión , porque la gestión que está compuesta por mi persona y también por los gerentes que me acompañan, estamos muy enfocados en la institución como Alianza. Entonces hemos logrado mantener una frontera bastante clara entre lo que son los acreedores, y la junta de acreedores y la institución como tal.

¿Cuál es el principal aporte del Fondo Blanquiazul?

El FB tiene un directorio que básicamente tiene un presidente, sus socios y como tal estos directores, si bien es cierto, vigilan y dan las líneas estratégicas de la institución, la gestión se hace con el club. Entonces si mañana más tarde se hace un cambio de socios o directores dentro del FB, lo más probable es que se mantenga la presidencia o exista una persona dentro de la presidencia que maneje las líneas estratégicas, pero desde siempre se deja en claro que el FB no es el que gestiona. El Fondo es prácticamente el acreedor mayoritario. Quien gestiona el club es la administración con su cuerpo gerencial.

Sin embargo hay quienes critican el protagonista de algunos miembros del FB, en particular de Diego Gonzales Posada que ha tenido mucha exposición, incluso más que usted...

P robablemente se puede haber dado eso en algunos momentos, obviamente para nosotros la aparición de cualquier integrante del FB siempre ha sido bienvenida porque consideramos que son ellos los que han puesto el dinero para poder comprar más acreencias, y mucha gente también piensa que ellos hacen dinero con esto, y es todo lo contrario. El costo de oportunidad que tiene el dinero puesto en comprar una acreencia en términos de rendimiento es mucho menor que ponerlo en cualquier instrumento financiero, y lo han hecho por el cariño y la estima que le tienen a la institución, y para mi es súper loable, y de ellos hemos recibido muchas veces inquietudes y sugerencias, pero de nuevo toca a la administración responsabilizarse por lo que le corresponde hacer a la institución. Para nosotros, si mañana, más tarde hay un evento protocolar, siempre hemos tenido la delicadeza de invitar a todos los miembros del FB. Entonces es transparente para nosotros el tema.

Alianza, ‘Chicho’, el Apertura y la Libertadores

¿Qué expectativas para el próximo partido de Copa ante Libertad? Están bien posicionados para asegurar una clasificación a la Sudamericana que sin dudas sería mejorar las últimas actuaciones...

Sí claro, nosotros vamos a enfrentar este segundo partido después de mucho tiempo en Matute, venimos con un puntaje y una posición en la tabla bastante expectante, creemos que el hecho de contar con nuestra hinchada que nos apoya fervientemente, el hecho de tener nuestras luces, de jugar en nuestro campo, nos debe generar prácticamente el jugador número 12 en el campo. Estamos muy enfocados en ese partido, muy enfocados porque ese partido decide muchas cosas. Lo estamos tomando con la seriedad y responsabilidad del caso. Esperemos que estemos a la altura de lo que la competencia demanda. Jugar Copa Libertadores con los equipos que nos han tocado en el grupo, si lo vemos desde el punto de vista no solo futbolístico sino también económico, estamos hablando de potencias. Brasil ya se convirtió en potencia, un equipo brasileño acaba de ser parte de los mejores 20 equipos con mayores ingresos del mundo. Estamos entrando a una realidad distinta. Con CAR, estadios de última generación. Entonces es una industria que nos lleva muchos años de adelanto, pero con todo eso creemos firmemente en nuestro equipo, en la capacidad de nuestro entrenador. ‘Chicho’ Salas nos ha demostrado muchísimo, confiamos mucho en él y los jugadores que tenemos hoy están a la altura de poder hacerle frente a cualquiera.

¿Qué planes hay con ‘Chicho’ Salas?

’Chicho’ es un hombre de la casa, muy identificado. Nosotros le tenemos mucho respeto. ‘Chicho’ ha venido experimentando un crecimiento muy importante, que nos acabó sorprendiendo incluso por el tamaño del plantel en términos de experiencia. Es un plantel maduro, con figuras que vienen habiendo jugado en Europa, en ligas muy competentes. ‘Chicho’ ha sabido manejar bien el grupo, que es una cualidad que como pocos hemos visto. Creemos que tiene mucho por crecer también, esperamos que crezca junto con nosotros en la institución, lo vamos a apoyar muchísimo en su preparación, y al final todas son cosas de kilometraje. ‘Chicho’ es un entrenador joven que se va ganando sus espacios, que se va ganando todo a punta de resultados, de trabajo. Es muy trabajador como pocos. Creemos en el futuro para él no solo con la institución, sino a nivel profesional. El Perú necesita entrenadores peruanos, necesita talento peruano, ‘Chicho’ está súper bien encaminado. No me sorprendería que de aquí a unos años pueda tentar ser el entrenador de la selección peruana. Y en eso estamos, en tratar de ayudarlo al máximo para que su crecimiento se dé de manera real.

La idea es siempre mantenerlo cerca de la institución, más allá de este periodo al frente del equipo...

Sí, definitivamente nuestra intención es mantenerlo. Sabemos perfectamente de las cualidades que él tiene. Es un momento importante para él, de mucha presión, de mucha tensión, estamos cerca de ganar el Apertura, esperamos tener un buen desempeño el martes en la Copa, que nos pueda proyectar a la siguiente fase. El mérito claramente obedece a ‘Chicho’ también.

¿Qué le diría directamente a toda esa gente que está en estos momentos en redes diciendo que Alianza tiene el arbitraje a su favor?

Yo diría que no es tan cierto. Yo creo que el árbitro, el arbitraje en general, como todo ser humano, tiene errores. Se equivocan para unos, y a veces prácticamente favorecen a otros. No es el caso en general de Alianza. Nosotros hemos sufrido muchísimo con el arbitraje también, hemos elevado nuestra voz de protesta en varias oportunidades, pero se tiene que entender que hay un proceso de evolución que se tiene que dar en la CONAR. Es un desafío que ellos tienen de crecimiento. Yo sigo creyendo que no es un problema de no darle la categoría que tiene a la institución, a la CONAR, creo que hay mucho por hacer claramente. Si Alianza está donde está es por los propios méritos de la institución y del equipo en sí. Sería prácticamente muy ingrato el pensar que Alianza está donde está por el arbitraje. No es así, el tamaño del plantel lo dice. Y por un error arbitral, no se puede desmerecer el trabajo que se viene haciendo. Es muy injusto.





