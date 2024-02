¿Qué se le prometió a los clubes?

Vayamos al inicio de todo. Cuando la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y 1190 Sports acordaron llevar a cabo un modelo de negocio asociativo a fin de comercializar los derechos de televisión de la Liga 1, se informó a los clubes que iban a recibir tres beneficios importantes: el aumento del 20% adicional a lo que ganaban con el Consorcio Fútbol Perú (GOLPERU), el pago único de 500 mil dólares destinado a infraestructura y el 70% de utilidades que serían repartidas entre todos.

Si bien se pudo cumplir con las dos primeras promesas, el pago de utilidades quedó pendiente. “Este primer año arroja 39 millones de pérdidas. Los clubes que pensaban iban a recibir utilidades durante el 2023, ya se dieron cuenta de que no van a recibir nada”, expresó Jhonny Baldovino, asesor legal de la Agremiación de Futbolistas (Safap).

Si miramos al detalle del informe, 1190 Sports generó 11 millones de dólares el año pasado, de los cuales 7 millones llegaron por venta de publicidad y otros 4 millones producto de las suscripciones. Para un modelo de negocio basado en el pago por suscripción, esta última cifra resulta, por lo menos, preocupante. “El gran negocio significaba que los clubes iban a ganar el 70% de las utilidades. Bueno, el negocio en este primer año no ha arrojado utilidades. Tampoco ha sido tas con tas (recuperar lo invertido), tampoco una ligera pérdida. ¡Han perdido 39 millones de dólares!”, explica al respecto Alberto Beingolea, vocero del Consorcio Fútbol Perú.

Para Beingolea, el ingreso por suscripción es insuficiente y advierte de una mala salud del negocio de 1190 Sports; sin embargo, lo que más le preocupa es cómo recuperarse de esa pérdida. “Si tienen 39 millones de pérdidas, ¿sabe qué significa para el próximo balance? -y esto pregúntelo a un contador-, que van a comenzar con 39 millones menos en pérdidas. Tienen que subsanar eso para poder recién hablar de una operación que comienza a ver la luz. Entonces, el próximo año van a tener una pérdida mayor”, manifestó.

Cuadro donde se detalla los ingresos y egresos por mes en el primer año de operación de 1190 Sports.





De acuerdo al informe de 1190 Sports, durante el periodo Enero-Noviembre de 2023, “se han logrado ingresos por ventas por $11.3 millones, con base a un gestión comercial que ha conseguido acordar con 24 clientes y hacer crecer las ventas mes a mes a un ritmo sostenido”. En ese sentido, el primer semestre estuvo marcado por la oposición de varios clubes de la Liga 1 al proyecto, afectando los ingresos en ese lapso. No obstante, la situación mejoró en el segundo semestre, dado que casi todos los clubes se adhirieron al negocio (el informe detalla que solo falta uno, sin contar con los que todavía tienen contrato con el Consorcio) y también se sumaron otros operadores de TV paga, como lo fue Claro. Si bien hubo una mejoría, el balance final indica una pérdida de 39.2 millones de dólares.

A pesar de la cifra negativa y lo que puede significar el primer año de operaciones de 1190 Sports, la empresa asegura que esto refleja el esfuerzo y el nivel de inversión comprometido en el proyecto conjunto con la FPF, entendiendo que la propuesta transformacional requiere de un periodo de construcción en el corto plazo. Para ellos, el panorama puede mejorar este año.





Factores de las pérdidas y viabilidad del negocio

José Ruidias, especialista en marketing-ventas y profesor de la Pacífico Business School, aseguró que existen tres variables que han impactado negativamente en el negocio de los derechos de televisión. “Lo primero es el modelo de suscripción. Si bien en el Perú ha calado para algunas plataformas de streaming, esto no se ha generalizado. Cuesta mucho tomar este tipo de servicio de paga continúa. No hay cultura al respecto y el modelo de negocio de 1190 es de pago por suscripción”, explica.

“Lo segundo es el costo alto del servicio, alrededor de 50 o 60 soles mensuales, eso está por encima de cualquier otra plataforma de streaming. Por ejemplo, Star+ tiene fútbol y otros deportes como el tenis. Entonces, lo que siento es que si pago esos 50 o 60 soles en Star+, es una muchísima mejor inversión que hacerlo en la Liga 1. Lo que recibo versus lo que invierto, pienso que para todos, genera poco valor para los consumidores. Y lo tercero es el nivel de piratería. Hay varias formas de ver todos los partidos a través de canales online, sin necesidad de suscribirte”, detalló.

Según el informe publicado por Depor en marzo del año pasado, con la llegada de 1190 Sports, el Perú se convertía en el país más caro para ver fútbol local a nivel de Sudamérica. Teniendo en cuenta que 1190 Sports no posee la totalidad de duelos del campeonato peruano (15 clubes), se debe pagar por otro distribuidor (Movistar TV, por un deco S/.105), donde se televisan los duelos de Universitario, Mannucci, Boys y Municipal.

Si a ello le añadimos los S/.59.90 que se paga por Liga 1 Play, todo suma S/.164.90 ($43.65). Esta cifra nos sitúa por encima de Uruguay ($24.99), Bolivia ($23.19), Paraguay ($19.29), Chile ($14.53), Argentina ($16.47), Colombia ($11.99), Brasil ($11.43), Ecuador ($10) y Venezuela (gratis).

A las variables descritas por el especialista hay que añadirle los sucesos ocurridos a inicios del año pasado, cuando hubo confrontación entre la FPF y algunos clubes de la Liga 1 por los derechos de televisión. Ambas partes se enfrascaron en una disputa legal que terminó afectando el producto fútbol ofrecido por 1190 Sports. “Hubo partidos que no se jugaron y eso también afectó la generación de cercanía con los consumidores. Si no estaba asegurado que tu club iba a jugar, los consumidores podrían haber contraído su decisión de compra”, agrega Ruidias.

A esperar resultados trimestrales

Pese a ello, el especialista considera que es mejor analizar el balance presentado por 1190 Sports a los clubes de manera mensual o trimestral, con el objetivo de evaluar la viabilidad del negocio. Con base en esa data, es posible observar las tendencias y qué tan cercano o lejano es transformar las pérdidas en ganancias para la empresa. “Hay que mirarlo por trimestres. Si vemos que en los dos últimos trimestres del año los resultados también han sido negativos, te diría que deben hacer ajustes allí. Porque este modelo de negocio, con ese nivel de pérdidas, no le va a interesar a nadie, a ningún inversionista. Y esta empresa vive de esa rentabilidad”, afirma.

No obstante, manifestó su preocupación por las cifras en rojo en el primer año de gestión. “Si hubiese sido un millón de pérdidas, uno podría decir que era lo esperado; pero 39 millones es una pérdida brutal. No creo que con ese nivel de resultados, (el negocio) pueda resistir un año o medio año más”, advirtió.

Un futuro retador

Ruidias señala tres posibles ajustes para encaminar el negocio este 2024: El primero es mejorar la experiencia de compra del cliente, de manera que pueda atraer suscriptores nuevos y convencidos del producto que adquieren. El segundo es reducir los costos de producción y acercarlo a la gente, a fin de que compruebe que lo ofrecido es de calidad. Y el tercero es explorar nuevos modelos de negocio , como el hecho de “vender esos derechos de TV a otros canales, o compartir otras plataformas, abrir la mente y ser creativos. Con ese modelo de negocio y ese nivel de precio, si apuestan a que esto va a madurar a mediano o largo plazo, podrían estar disparándose al pie”.

Eso sí, lo que también juega en contra de 1190 Sports es que no tiene a los tres clubes más grandes del fútbol peruano de su lado. Si bien transmite los partidos de local de Alianza Lima y Sporting Cristal por la señal de L1 MAX, es necesario sumar a Universitario, cuyo contrato con el Consorcio finaliza en diciembre del 2025 y a partir del 2026 recién ingresará a la bolsa. En palabras del especialista, que los tres grandes no estén juntos en un mismo paquete es un problema para la empresa, ya que no puede captar valor de ese recurso.

Ahora bien, que Movistar se sume a la lista de canales distribuidores oficiales de la señal -como DirecTV, Claro, Best Cable, entre otros- para transmitir los partidos de la Liga 1 resulta urgente para ganar una mayor base de abonados. Sin embargo, no hay nada encaminado hacia ello. “Si no puedes competir con el enemigo, es mejor unirse a él”, aclara Ruidias.

Más allá del buen deseo por levantar el negocio y que los clubes del fútbol peruano puedan sostenerse, el desbalance del primer año de comercialización de los derechos de televisión es desalentador. Para Baldovino y Beingolea, la situación no va a cambiar y los clubes serán los principales afectados. “Puede mejorar, pero no cambiará, porque el ingreso mayor, donde se basa toda esta operación, no tienen cómo levantarlo. Entonces, el próximo año van a tener una pérdida mayor”, afirma Beingolea. Y en la misma línea, Baldovino sostiene que 1190 Sports está “jugándose su tiempo extra”.

La versión de 1190 Sports

Depor trató de contactarse con Juan Carlos Balassanian, presidente de 1190 Sports, pero no obtuvo respuesta. Sin embargo, en un comunicado, 1190 Sports explicó el presente del negocio en el fútbol peruano. “Hemos logrado los primeros objetivos trazados desde un inicio para esta etapa inicial y ya anticipamos un 2024 alentador. Nuestro compromiso con el fútbol peruano continúa a paso firme y creciendo, algo que se ve reflejado en estos logros y en el gran despliegue de recursos, económicos, profesionales y tecnológicos que día a día disponemos para llevar al fútbol peruano al siguiente nivel”.

Asimismo, hizo un llamado a continuar por ese camino y fortalecerlo para beneficio de los clubes: “El trabajo conjunto con los clubes es clave, ya que parte importante de los ingresos de las suscripciones irá directamente a los clubes, lo que les permitirá ser más competitivos, incluso frente a equipos populares de la región, así como apostar por sus divisiones menores y crecer administrativamente, entre otros beneficios”. Queda esperar a saber si el tiempo les da la razón.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR Rogger Fernández