Alianza Lima: un delantero y un defensa

Alianza Lima planificó su temporada con tres delanteros: Hernán Barcos, Cecilio Waterman y Pablo Sabbag, quienes competirían por ser titulares en la Liga 1 y la Copa Libertadores. Sin embargo, la lesión del ‘Jeque’ trastocó los planes en La Victoria. El colombiano volvió a lesionarse del tobillo cuando jugaba la Copa de Asia por Siria y su tiempo de recuperación es largo, por lo que resulta necesario mirar al mercado nacional y buscar una alternativa más en ataque.

Por otro lado, en defensa, también existe un problema similar, puesto que Yordi Vílchez atraviesa una lesión complicada y no tiene fecha exacta de retorno. Ese panorama también invita a buscar opciones en el mercado nacional, sobre todo para cubrir las posiciones de recambio que tiene Alejandro Restrepo en el plantel. Sumar un delantero y un defensa son necesarios para Alianza, teniendo en cuenta que el inicio de la fase de grupos de la Libertadores está cerca y el desgaste físico que implica jugar ese torneo es grande.

Si bien se desconoce qué delantero peruano puede sumarse, en defensa aparece el nombre de Carlos Zambrano. El ‘Káiser’ tiene contrato con el club blanquiazul, pero no ha sido tomado en cuenta en la planificación deportiva este año. No obstante, ante la necesidad, su situación puede cambiar y recibiría el visto bueno del comando técnico para sumarse al plantel a la brevedad. Al tener contrato, el club se ahorraría la búsqueda de un zaguero y centraría todos sus esfuerzos en sumar a un atacante más. Como se sabe, Restrepo juega con dos delanteros en su sistema 3-5-2 y le urge mayores variantes en esa zona.

Universitario: ¿delantero y volante?

Universitario se mantuvo como líder de la tabla de posiciones del Apertura con puntaje perfecto, hasta que empató sin goles frente a UTC, el último sábado. El elenco de Fabián Bustos tuvo escasas asociaciones en el mediocampo y pocas oportunidades claras frente al arco rival. Más allá de la altura, si miramos los resultados previos, el equipo acumula ocho anotaciones en cinco partidos, cuatro de ellos en el primer cotejo, luego solo uno o dos tantos por duelo, lo que muestra una necesidad por un ‘9′ en la actualidad.

Diego Dorregaray solo ha podido marcar dos tantos hasta hoy y tiene la misma cantidad de goles que el ‘Tunche’ Rivera, quien no es titular, pero responde cuando es requerido. Los cuestionamientos son evidentes, dada su producción. Por eso, cumplida la sanción de Alex Valera, el argentino perdió el titularato y arrancó como suplente ante UTC. Si ‘Dorre’ continúa sin despegar, la opción de mirar está latente.

Por otro lado, el cuadro crema no ha podido encontrar el reemplazo ideal de Piero Quispe, hoy jugador de Pumas de la Liga MX. Si bien se trajo a Jairo Concha y Christofer Gonzales, las características de ambos son distintas a las de ‘Pierito’, por lo que jugar con la misma intensidad mostrada el año pasado resulta difícil. Es poco probable que la ‘U’ quiera sumar a un carta en la zona de creación, pero siempre está la opción de encontrar soluciones en el mercado de fichajes,





Sporting Cristal: ¿qué necesita?

Sporting Cristal es uno de los pocos equipos que no utilizaron el sexto cupo de extranjeros para el inicio del Torneo Apertura, ya que la intención es guardarlo para utilizarlo a mitad de año. Sin embargo, eso no quita que el equipo pueda reforzar otras zonas, como buscarle una variante a Martín Távara. El volante no ha mostrado regularidad y tampoco tiene un futbolista que le compita el puesto en la plantilla. Si hay algo que adolece el equipo de Enderon Moreira en la actualidad, es variantes que mantengan el mismo ritmo del equipo titular.

En ataque, la situación también es corta. Martín Cauteruccio es el goleador y titular indiscutible; no obstante, Irven Ávila es su reemplazante habitual y tampoco está en su mejor versión. El ‘Cholito’ posee otras características de juego, por lo que no estaría mal sumar un elemento. Por otro lado, tras la lesión de Joao Grimaldo, el cuadro cervecero no tiene un jugador revulsivo como este, y ante una posible venta al exterior, se hace necesario tener un plan B en caso suceda. Eso sí, todo depende de la planificación del club y del visto bueno del DT.

