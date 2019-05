Los fichajes ‘frustrados’ que pudieron remecer el mercado de pases en el fútbol peruano [FOTOS]

En el mundo de los fichajes, todo puede pasar. Y el último gran ejemplo fue el de que nos dejó Alejandro Hohberg, quien le rompió en Alianza Lima y luego fue fichado por Universitario de Deportes.

Sin embargo, existe un pequeño universo de futbolistas que pudieron jugar por el rival histórico, como Leao Butrón. El ‘1’ de Alianza Lima también pudo defender la camiseta de Universitario de Deportes. Así lo reconoció el mismísimo futbolista.

“Yo hablé con Comizzo, tras mi salida de San Martín. Yo no había arreglado con nadie. Pero, por suerte, no se concretó mi llegada a Universitario. Las conversaciones estuvieron bastante avanzadas. Por mi carrera, por mi tranquilidad y para yo estar orgulloso, por suerte, no se dio”, reveló Leao Butrón en ESPN Perú.

Ojo. Alberto Rodríguez, que fue dos veces campeón con Sporting Cristal, pudo llegar a Alianza Lima, a pedido de Pablo Bengoechea. Pero Universitario terminó llevándoselo a Ate.

