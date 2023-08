Además, el número ‘5′ del once del ‘Flaco’ destacó el nivel futbolístico del enganche Piero Quispe y aplaudió el incondicional apoyo de los hinchas en cada rincón del país. “Nunca antes lo había vivido”, dijo apenas le preguntamos por el cariño de la gente.

¿Qué sensación te dejó el entrenar por primera vez en el histórico estadio ‘Lolo’ Fernández?

Desde que llegué a Universitario ya conocía este enorme estadio de nombre, por historia, y me sentí contento por haber entrenado acá, también por los hinchas quienes pudieron acompañarnos en el entrenamiento.

Sientes meses en Universitario. ¿Cómo lo defines?

Hoy en día es mi casa. Me siento contento por haber llegado a esta gran institución. Me siento parte de este gran club.

¿Te lo expresa los hinchas?

Sí, en las calles. Hay un cariño muy lindo. Desde que llegué al fútbol peruano me lo han hecho sentir, así que feliz por estar en este gran club.

Lo tuyo es defender, pero cómo describes la sensación al anotar un gol con Universitario...

Es muy importante. Como centrales también vamos a cabecear en la pelota parada, tenemos que seguir haciéndonos fuertes en ese sentido. El poder convertir goles en el torneo local y en Copa Sudamericana fue una experiencia muy linda.

El clave para ser una defensa imbatible es el buen entendimiento dentro y fuera de la cancha con Aldo Corzo y Williams Rivero, la línea de tres del sistema ‘madre’ (3-5-2) de Jorge Fossati...

Es algo que trabajamos. Desde que llegó el profesor lo implementó, le gusta y fuimos creciendo. También fueron pasando cosas, lo corregimos y fuimos trabajando para mejorar. Cada día nos vamos haciendo más sólidos, conociéndonos más, y esperemos seguir de esa manera.

Ustedes van partido a partido, pero es inevitable pensar en ganar el Clausura para jugar los ‘playoffs’ con Alianza Lima por el campeonato nacional...

Para nosotros el partido más importante es el que viene (ADT de Tarma). Vamos partido a partido, es el mensaje claro que tenemos del profesor. No podemos pensar en más nada, ya que serán tres puntos tan valiosos como los próximos partidos. Tampoco voy a obviar que queremos ganar este torneo (Clausura) y disputar los ‘playoffs’.

Tu juego también tiene el ADN del ‘Puma’ Carranza. En algunas divididas sacan a relucir las ‘barridas’ al estilo del excapitán de la ‘U’...

He escuchado lo que significa su nombre. Me han elegido también por mi juego. Intento entregarme siempre al máximo en cada partido.

Si hay que ‘pechar’ y hacer respetar la casa, también lo haces sin pensarlo dos veces. Sucedió ante Corinthians en el Monumental...

El profesor lo remarca, y soy profesional, tampoco es para hacer una batalla campal, después que te den diez fechas y no le sirva a nadie, pero me parece que en esa circunstancia fue una falta de respeto. No solo para nosotros, sino también para los hinchas. Encima con todo lo que nos pasó en Brasil, que vengan jugadores de otro equipo, de otro país, de otra camiseta, y nos falten el respeto en nuestra cancha. Fue lo primero que me salió en ese momento.

¿Cómo asumieron esa semana tensa tras la detención del preparador físico Sebastián Avellino en Brasil luego de enfrentar a Corinthians por Copa Sudamericana?

Es una persona muy importante para nosotros. El preparador físico es quien está más tiempo en el día a día con nosotros. Trabajamos constantemente con él. Hacía falta. Tratamos de hacer lo que siempre nos pedía. Realmente se veía muy complicada su situación. Gracias a Dios ahora puede estar con la familia, que es lo primordial. No me imagino cómo lo extrañó su familia, si nosotros lo hacíamos. Además, es una excelente persona.

Universitario con qué club se asemeja por su grandeza e historia...

La ‘U’ es como Boca o River en Argentina. A donde vayas, el hincha está esperando en todas partes. En el hotel, lo que genera en las calles, las banderas en todos los partidos, en las tribunas. Voy a buscar a mi nena al jardín, que está a cinco cuadras de mi departamento, y los autos me gritan. Es algo increíble, nunca lo había vivido en mi vida. Estoy muy contento de poder vivirlo, de disfrutarlo, y también de que vaya acompañado de buenos resultados.

¿Cómo describes el juego y la personalidad de Piero Quispe en Universitario?

Lo disfrutamos. Tiene un futuro enorme. Depende de él. No tiene límite, no tiene techo. A nosotros nos queda aprovecharlo al máximo posible para que nos siga dando alegrías. Desearle siempre lo mejor, pues es un excelente profesional, excelente futbolista y tiene un gran talento. Se le ve humilde.

