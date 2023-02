¡Vuelven a la competencia! En las últimas horas se confirmó que Alianza Lima, Melgar, Cienciano, Binacional, Cusco FC y Deportivo Municipal -quienes perdieron por ‘walkover’ su primer partido en la Liga 1- se presentarán este fin de semana, por la fecha 4 de la Liga 1. Estos seis clubes solicitaron, desde hace una semana, que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) levante la Medida Cautelar por tema de los derechos de TV (este punto aún no se resuelve).

Las reuniones entre estas seis instituciones y los directivos de San Luis comenzaron el último martes, y la sensación es que había predisposición para el diálogo. Así lo dijo Sergio Ludeña, administrador de Cienciano: “Lo saludable es que hemos tenido una mesa de diálogo con la FPF y hemos dado nuestro punto de vista. Mañana tenemos una próxima reunión y esperamos llegar a un acuerdo porque debemos analizar los temas legales”. Sin embargo, el tema es que el miércoles no se sostuvo ese diálogo y las cosas no avanzaron.

Con este panorama y, por supuesto, el riesgo de perder la categoría por un segundo ‘walkover’, Alianza Lima, Melgar, Cienciano, Cusco FC, Binacional y Deportivo Municipal decidieron .según confirmó RPP- que se presentarán este fin de semana, a la jornada que se programó por la cuarta fecha del Torneo Apertura.

Ojo a un detalle, si bien existieron algunos acuerdos entre la FPF y los clubes que poseen contrato con Consorcio Fútbol Perú, al no avanzar las negociaciones, no se pudo obtener la luz verde del máximo ente nacional para la transmisión de los encuentros por GOLPERU, por lo que los seis equipos evalúan las acciones que tomarán para no perjudicar a sus hinchas, quienes están ansiosos por verlos en acción.

Así se jugará la fecha 4 del Torneo Apertura:

La cuarta fecha del torneo iniciará este viernes 10 de febrero desde las 7:00 de la noche en el Garcilaso de la Vega con el duelo entre Cienciano y Cusco FC. El sábado 11, Cantolao recibirá a César Vallejo en el Iván Elías Moreno desde la 1:00 p.m., mientras que ADT buscará sumar sus tres primeros puntos ante Deportivo Garcilaso. El último duelo del será el Binacional vs, Atlético Grau a las 7:00 de la noche.

La jornada continuará el domingo 12. Esta vez será el turno de Universitario de Deportes y Alianza Lima. En el caso de los ‘merengues’, visitarán a Unión Comercio en el Municipal Carlos Vidaure desde la 1:30 p.m. Los blanquiazules, por su lado, recibirán en su casa a Sport Boys a las 4:00 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva.

Finalmente, la fecha 4 del Torneo Apertura culminará con el encuentro entre Melgar y Deportivo Municipal. Este cotejo se disputará en el Estadio Monumental de la UNSA desde las 7:00 p.m. Sport Huancayo será el club que descansará en esta jornada.





