¡Se viene el superclásico del fútbol peruano! Este jueves por la mañana, se dio a conocer el día en el que se disputará Universitario de Deportes vs. Alianza Lima por la quinta jornada del Torneo Apertura, teniendo a los dirigidos por Carlos Compagnucci como locales y con la intención de cobrarse revancha del último 4-1 sufrido ante los íntimos en el coloso de Ate.

En ese sentido, el compromiso entre merengues y blanquiazules quedó establecido para llevarse a cabo el próximo domingo 19 de febrero, a las 3 y 30 de la tarde, en el estadio Monumental de Ate. Ojo a un detalle, según lo expuesto por la FPF el duelo podría ser transmitido por GOLPERU.

Si bien no se ha confirmado la presencia de público para el Universitario de Deportes vs. Alianza Lima, no es un secreto que la dirigencia crema esperará contar con el visto bueno de las autoridades para recibir las garantías para el compromiso, lo que les permitiría hacer una buena taquilla e inyectarle un importante flujo de dinero a sus arcas en este inicio de año.

Cabe destacar que los estudiantiles se quedaron con el último clásico (2-0 en Matute), pero buscarán cobrarse revancha de la última edición del duelo entre los dos equipos más populares y ganadores del país que se dio en el estadio Monumental y que acabó con goleada en favor de los blanquiazules.

La palabra de Carlos Compagnucci

Universitario de Deportes inició con pie derecho el certamen local, luego de golear 4-0 a Cantolao en su primer partido. Sin embargo, un evento llamó la atención a todos los hinchas merengues: la ausencia de Piero Quispe en el partido. Por ello, Compagnucci se encargó de dar detalles sobre el presente del futbolista, a quien no descarta utilizar en las próximas jornadas.

“En esta pretemporada, no tuvo el nivel con el que acabó, pero entiendo que el incorporarse una semana tarde hizo que le cueste un poco. Tiene que trabajar y seguir creciendo. Que no haya estado en el partido pasado, no indica que no esté en el próximo”, sostuvo el entrenador en conferencia de prensa.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.