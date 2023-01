Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal se han reforzado con lo mejor de acuerdo a sus posibilidades económicas y con base a la decisión de los técnicos Guillermo Salas, Carlos Compagnucci y Tiago Nunes, respectivamente. Este tiempo de preparación ha servido para que los entrenadores puedan observar el rendimiento del colectivo, sacar conclusiones y corregir detalles necesarios antes de saltar a la acción. ¿Cómo fue ese camino que antecede al debut y por qué es crucial el convencimiento de cada equipo para cumplir los objetivos planteados este año? Acá lo analizamos.

𝗖𝗹𝗮𝗿𝗮-𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗹𝗮 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗯𝗮𝘀 𝗲𝘀𝗽𝗲𝗿𝗮𝗻𝗱𝗼 🎶



🗓 La fecha 1️⃣ ACTUALIZADA de la #Liga1Betsson Apertura 2023 #UnaLigaParaTodos pic.twitter.com/qKPLg0nI4C — Liga De Fútbol Profesional (@LigaFutProf) January 15, 2023

El celeste perfecto

De los tres clubes mencionados, Sporting Cristal fue el único que ganó todos sus partidos. Los celestes tienen una efectividad del 100% luego de disputar seis encuentros y salir victorioso en todos . El último de ellos fue en la ‘Tarde Celeste’, donde venció 2-1 al Deportes Tolima de Colombia con un doblete de Jesús Castillo. El volante respondió a la confianza de Nunes y reafirmó su titularidad en el cuadro bajopontino, cuya performance ha sido mejor que la de los otros grandes.

Fecha Amistoso Lugar 22/12/22 Sporting Cristal 4-0 Agremiados La Florida 28/12/22 Sporting Cristal 1-0 San Martín La Florida 31/12/22 Sporting Cristal 2-1 ADT La Florida 07/01/23 Sporting Cristal 4-0 Melgar Alberto Gallardo 11/01/23 Sporting Cristal 6-0 Aucas La Florida 15/01/23 Sporting Cristal 2-1 Deportes Tolima Alberto Gallardo

En cada una de las presentaciones de preparación de los celestes, Nunes ha intentado plasmar su estilo de juego, priorizando el rigor físico por encima del ‘chocolate’. “Se busca más un fútbol al espacio, menos al pie, con jugadores con mejor aspecto físico, para así competir a nivel internacional”, fueron las palabras de brasileño. Y en La Florida tomaron eso como una propuesta distinta para conformar un plantel diferente, con futbolistas de esas características y jóvenes. Castillo es uno de ellos, pero también figura Jostin Alarcón, quien es del gusto del DT y uno de los que más ha deslumbrado durante los trabajos de pretemporada.

Alarcón marcó el cuarto gol en la victoria por 4-0 sobre Melgar en el Alberto Gallardo y convenció a Nunes de su potencial. Además, destaca también por su polifuncionalidad para adaptarse a los sistemas 4-2-3-1 o 4-3-3, yendo por los extremos de ambos lados. Su presencia será clave para lo que el brasileño quiere en el equipo este año y también es uno de los llamados a destacar en la campaña que los celestes en el presente curso.

Otra de las conclusiones es la trascendencia de Alejandro Hohberg en el once inicial y la capacidad goleador de Irven Ávila. El ‘Enano’ ha jugado todos los partidos de preparación y tuvo su pico de rendimiento en el triplete que le marcó al Aucas de Ecuador; sin embargo, eso no lo hace indiscutible para el comando técnico. Por su parte, el caso del ‘Cholito’ es similar, ya que también mantiene un romance con las redes. Le hizo goles al ADT y Aucas, lo que confirma su buen momento en zona de peligro. El delantero rimense es el ‘9′, por el momento’, de Nunes.

Un bicampeón golpeado

Alianza Lima también concluyó su preparación con el 60% de victorias en los amistosos que disputó . A diferencia de Sporting Cristal, los íntimos solo jugaron cinco compromisos y celebró en tres de ellos. Los otros dos duelos tuvieron que resignarse con una dolorosa derrota. Asimismo, lo que también es punto a favor para el equipo de Guillermo Salas es el roce internacional que han tenido durante la pretemporada; es decir, enfrentaron a dos equipos del exterior como Junior y Atlético Nacional, que son animadores del campeonato colombiano, pensando en los rivales que podría enfrentar en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Fecha Amistoso Lugar 24/12/22 Alianza Lima 9-0 Agremiados Esther Grande de Bentín 30/12/22 Alianza Lima 1-0 Cienciano Esther Grande de Bentín 04/01/23 Alianza Lima 2-3 Cusco FC Esther Grande de Bentín 08/01/23 Alianza Lima 2-1 Junior Alejandro Villanueva 15/01/23 Alianza Lima 0-3 Atlético Nacional Atanasio Girardot (Medellín)

Lo que sí marca un golpe fuerte antes del inicio de la temporada es la derrota por 3-0 ante el conjunto ‘verdolaga’, donde el cuadro blanquiazul ofreció su peor versión hasta el momento. Se vio a un equipo superado en intensidad y desconcentrado en zona defensiva. Los errores también fueron parte del problema, pero son situaciones que Salas debe corregir con anticipación para no cometerlos en la Copa Libertadores. Allí, el margen de error es mínimo y la presión por hacer una buena campaña es alta. No obstante, queda la sensación de que el equipo pudo ofrecer más y necesita estar listo para encarar el torneo internacional.

Respecto a lo demás, en el plantel de Salas destacan nombres como los de Bryan Reyna y Gabriel Costa, quienes han disputado la mayor cantidad de los partidos de preparación como titulares. Ambos le dan otra dinámica al juego colectivo y generan mayor peligrosidad en campo contrario. Asimismo, el ‘Gabi’ ya sabe lo que es marcar un gol en la ‘Chichoneta’, pues anotó el segundo tanto en la victoria por 2-1 sobre Junior en Matute. También destacan los nombres de Andrés Andrade y Santiago García, de los refuerzos extranjeros que llegaron para potenciar al equipo esta temporada.

No obstante, lo que supone una preocupación es la recuperación de Pablo Sabbag, quien no ha podido estar presente en los últimos amistosos debido a una lesión. El delantero colombiano llegó para darle competencia a Hernán Barcos quien ha aprovechado su momento para reafirmar que es el ‘9′ del equipo y que todavía puede ser trascendente en el once de Salas. El ‘Pirata’ marcó un doblete contra los Agremiados FC y en adelante ha alineado con los titulares. En su cancha está mantenerse como el referente de ataque de los blanquiazules.

El reto de Salas está, entonces, en utilizar de la mejor manera todos los recursos que tiene a la mano para encontrar un equilibrio en el equipo, de manera que le permita mantener el ritmo de competencia entre el torneo local y la copa . Sostener eso es difícil, le pasó a Melgar el año pasado (Liga 1 y Copa Sudamericana), pero con opciones y alternativas al alcance se puede, por lo menos, hacer un buen papel en ambos bandos. Por lo demás, los íntimos son quienes mejor se han reforzado en el reciente mercado de pases y les toca sacar réditos de eso para obtener el tricampeonato al final del año.

Ausente golpe de jerarquía

Universitario es el único de los tres equipos que no ha podido sostener una regularidad durante sus amistosos de preparación. Los cremas ganaron el 43% de sus partidos; sin embargo, a diferencia de Sporting Cristal y Alianza Lima, disputaron siete amistosos, más que sus otros dos rivales directos. En general, consiguieron tres victorias, tres derrotas y un empate, un balance que no termina de convencer a los hinchas merengues antes del inicio del certamen.

Fecha Amistoso Lugar 17/12/22 Universitario 2-0 San Martín Campo Mar 23/12/22 Universitario 0-3 ADT Campo Mar 30/12/22 Universitario 4-1 San Martín Campo Mar 04/01/23 Universitario 2-0 César Vallejo Trujillo 07/01/23 Universitario 0-0 Aucas Monumental 13/01/23 Curicó Unido 1-0 Universitario Chile 15/01/23 Universitario 2-3 Ñublense Chile

Sostener la regularidad se ha convertido en un desafío para Carlos Compagnucci, sobre todo cuando se trata de enfrentar a rivales de talla internacional. Universitario competirá este año en la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Cienciano en primera ronda. De ganar, avanzarán de fase y les tocará jugar contra adversarios más fuertes; pero hasta el momento no han mostrado ese nivel para estar a la altura de la competencia en el exterior. Los cremas disputaron tres amistosos contra rivales extranjeros y no ganaron ninguno. Es necesario dar ese golpe de jerarquía para convencerse a sí mismo de que son capaces de destacar en el plano internacional.

Respecto al desempeño del equipo, se confirma que Horacio Calcaterra ha sido uno de los fichajes más importante del club. El experimentado volante asumió la función de conductor del equipo y lo ha demostrado en cada uno de los amistosos disputados. Asimismo, ‘Calca’ ya marcó con su nueva camiseta en el amistoso contra San Martín y genera expectativa en lo que pueda dar durante la campaña. Algo similar ocurre con Emanuel Herrera, quien está en proceso de adaptación y ya registra dos goles en los compromisos de preparación.

Pero también hay competencia en el plantel merengue y una de esas está en la zona de ataque, donde Alex Valera aparece como el principal ‘9′ para la campaña del 2023. El exdelantero de Al Fateh anotó uno de los goles en la derrota ante Ñublense, un objetivo que no pudo concretar en el duelo contra Curicó Unido, donde falló más de una ocasión clara para romper las redes. También aparece Alexander Succar, quien tiene la enorme misión de destacar por encima de Valera y Herrera para adueñarse de ese puesto. El reto es difícil, pero ya ha demostrado que puede sobresalir por sobre el resto.

En síntesis, los tres grandes del fútbol peruano llegan en diferentes momentos, pero con la misma ilusión de hacer las cosas bien y animar el Torneo Apertura. Los celestes están invictos, los blanquiazules ilusionan con el plantel que han armado y los cremas generan expectativa por lo que pueden hacer esta temporada. De igual manera, el campeonato es largo y depende de cada uno sostener el pico de rendimiento hasta la etapa final. Eso sí, la competencia estará fuerte.