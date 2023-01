Pese a que Cristal fue hermético con la información de su pretemporada, desde la llegada de Nunes en diciembre, ya se rumoreaba del gusto del comando técnico por el chico que empezó a jugar al fútbol en su barrio de San Juan de Miraflores. “A Tiago le encanta mucho lo que ve con Jostin”, enfatizaban desde La Florida y, además, hacían hincapié que era de los ‘engreídos’ por su polifuncionalidad: jugar como extremo por cualquiera de los lados –como lo hacía con Boys– o también de ‘enganche’, en el 4-2-3-1 o 4-3-3, los sistemas que más veces usó Cristal en los cinco amistosos de preparación que, por cierto, ganó todos. Alarcón arrancó en tres de esos duelos y, además, anotó en el 4-0 sobre Melgar. ‘SC’ quedó ‘ok’ para la presentación de su plantel, y Nunes contó más detalles. Crece la ilusión.

Es la gran apuesta

Pero igual todas eran especulaciones, rumores, faltaba escucharlo de la misma boca de Nunes, quien con la mesura que lo caracteriza, igual no dudó en llenar de elogios a Alarcón, cuando se le preguntó por él. “Jostin será titular este domingo, está demostrando buen fútbol y buena capacidad técnica. Lo que sí debo recalcar es que en el año seguramente iré haciendo cambios en el equipo por las diversas razones y circunstancias en el torneo”, dijo . Más allá de que sea la presentación, el DT ratificó su gusto por el joven y lo ubica en el ‘once’ por encima de jugadores que bien podrían jugar en esa posición como, por ejemplo, Leandro Sosa, titular en gran parte de la pasada temporada con Roberto Mosquera.

Los números de Alarcón con Sport Boys en la Liga 1, desde su debut en 2021

Partidos Goles Minutos Asistencias 56 7 4055 6

Es importante señalar que Washington Corozo y Joao Grimaldo (los otros extremos del plantel) no tendrían acción este domingo ante Tolima, ambos por estar recuperándose de lesiones musculares. Alejandro Hohberg tendría que ser el otro extremo elegido por Nunes, que bien sabe que tiene que llevar de a pocos a Alarcón, más allá de sus notorias condiciones. “Él ya sabe que es distinto jugar en un equipo como Sporting Cristal, que tiene una presión y una exigencia más grande. Hasta este momento no sintió esa diferencia, tiene toda mi confianza y espero que pueda brillar en la Tarde Celeste”, finalizó el entrenador, con brillo en los ojos, propio del padre que halaga a su hijo.

Si bien es cierto, pese a su corta edad, Alarcón tiene un importante recorrido. Desde que debutó con Boys en 2021, se metió al bolsillo al hincha rosado. En su primer año, anotó dos goles en 25 partidos, ganándose la titularidad por derecho propio, más allá de la imposición de la Bolsa de Minutos. Allí, fue clave para que la ‘Misilera’ logre el cupo a la Copa Sudamericana. En la temporada pasada se daría su despegue: marcó cinco tantos en 31 partidos, 26 de titular, y llegaría su convocatoria la lista selectiva de la Selección Peruana de Juan Reynoso (en octubre). Aún no debuta de forma oficial, pero ya estuvo en el banco, por ejemplo, en el último amistoso ante Bolivia. No olvidar que también pertenece a la blanquirroja Sub 23, que se alista para el Preolímpico del próximo año, en Venezuela.

‘Yoshi’ me quedo

Por otro lado, era inevitable que Nunes sea consultado sobre el futuro de Yoshimar Yotún, quien en las últimas horas sonó fuerte para ser refuerzo de la Universidad Católica de Chile. Ante ello, y para calmar la inquietud del hincha ‘cervcero’, el brasileño dijo: “Nadie me informó nada sobre eso, Yoshimar está entrenando con el equipo. Está respondiendo bien, y estará disponible para el partido ante Tolima”.

El ‘profe’ no entró en detalles, pero lo que es seguro es que Yotún seguirá como ‘cervecero’. El interés desde Chile sí fue real, pero el volante preferió quedarse cumpliendo su palabra de renovación de dos años con el club (hasta 2025). Por otro lado, como era de esperarse, Yotún es clave en el armado táctico de Nunes. Depor conoció que su ‘triángulo’ del mediocampo, que involucra a ‘Yoshi’, Martín Távara y Jesús Castillo, hasta el momento, es lo más seguro que tiene su cabeza. Lo más probable, incluso, es que Yotún sea el principal capitán para esta temporada tras la partida de Horacio Calcaterra.

Se forja el estilo

Como se conoce el juego que Nunes quiere para ‘SC’ es rápido y bastante físico, eso lo afirmó desde el primer día que llegó a La Florida. “Se busca más un fútbol al espacio, menos al pie, con jugadores con mejor aspecto físico, para así competir a nivel internacional”, le dijo a Depor. Ya con más de un mes al mando del equipo, y conociendo a su plantel, el DT sigue firme en su idea de estilo y brinda atisbos de lo que será esta nueva versión celeste. “Desde niño siempre me enamore del futbol porque me gustaba ver equipos que generaban situaciones y metían goles. Hoy como técnco pienso igual, mi equipo tiene que ser el más agresivo. Tener más posesión de balón no te garantiza los tres puntos. Dos derrotas y un triunfo son mejores que tres empates”, reafirmó, dejando una señal de lo que veremos ante Tolima.

Algo no menos importante fue lo que Nunes refirió sobre la ‘maldición’ que existe con los ‘9′ en Cristal, desde la partida de Emanuel Herrera en 2020, el último gran goleador rimense (hizo 65 tantos en tres temporadas). De momento, Irven Ávila, quien anotó cinco goles en cinco juegos de pretemporada, será el único delantero en la presentación, debido a que el brasileño Brenner Marlos aún no está al 100%. “En Sporting Cristal se le carga mucho el peso de los goles al ‘9′ y en mi equipo la responsabilidad de anotar debe ser para todos los jugadores”. Cristal, versión 2023, ya está listo para saltar a la cancha.

Este sería el 'once' titular de Cristal para enfrentar mañana a Tolima.

