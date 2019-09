Felipe Rodríguez quiere anotar en el clásico: "Si el estadio no lo grita, lo haré con mis compañeros"

Todavía falta una fecha para enfrentar a Universitario de Deportes pero Felipe Rodríguez no puede evitar pensar en el partido y en la posibilidad de anotar. El volante de Alianza Lima dijo que le gustaría hacerlo en el Monumental y celebrarlo con sus compañeros en un estadio repleto de hinchas cremas.

"Veo esa posibilidad de la mejor forma, anota sin hinchas del equipo me ha pasado pero no aquí en Perú. Será raro, lo gritare solo o con mis compañeros", dijo el jugador en Movistar Deportes. El clásico se jugará el domingo 29 en el Monumental solo con hinchada local.

El popular 'felucho' dijo que llegar a Alianza Lima es lo mejor que le ha pasado: "Es equipo donde me he sentido más cómodo en mi carrera. Llegar a un equipo grande como Alianza, me hace bien. Consolidarme en el plantel me hace sentir importante".

El volante dijo que le llegó una oferta de la U de Chile pero decidió quedarse en Alianza Lima. "Pablo Bengoechea me dio toda la confianza cuando se fue Russo, después paso el interés de la U de Chile, se hablaba mucho que yo me iba por eso yo mismo quise ir hablar con él, para decirle que me quería quedar (en Alianza Lima), Que estaba muy como acá", contó.

🎙️ #FelipeRodríguez: "Me gusta mucho asistir. Me gusta más que hacer goles. Me agrada asistir a mis compañeros y que termine en gol"







— Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) September 17, 2019

🎙️ #FelipeRodríguez: "Tenemos un buen grupo en Alianza. Me llevo bien con todos, pero con Quevedo mucho más"







— Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) September 17, 2019

Liga 1: el resumen de la fecha 7 del Torneo Clausura. (América TV)

