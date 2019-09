¡Toma nota! Así se jugará la fecha 7 del Torneo Clausura | Liga 1

La fecha 7 del Torneo Clausura se jugará desde este viernes con encuentros muy esperados por los hinchas. La Tabla de Posiciones está de candela y los equipos buscan meterse en los primeros lugares para disputar el título a fin de año.

El sábado, Alianza Lima visitará a UTC en Cajamarca y Universitario de Deportes recibirá a Binacional en el Estadio Monumental.

El domingo Sporting Cristal visitará a Deportivo Municipal en Huacho. Los ediles pasan por problemas. Los jugadores no entrenaron ni lunes ni martes por falta de pagos.

LIGA 1: PROGRAMACIÓN COMPLETA DE LA FECHA 7

Viernes 13



Ayacucho FC vs. Sport Boys

Hora: 3 p.m.

Estadio Ciudad de Cumaná (Ayacucho)

GolPerú



Sábado 14



Pirata FC vs. Alianza Universidad

Hora: 11 a.m.

Estadio Francisco Mendoza (Olmos)

GolPerú



San Martín vs. FBC Melgar

Hora: 1.15 p.m.

Estadio Alberto Gallardo

GolPerú



UTC vs. Alianza Lima

Hora: 3.30 p.m.

Estadio Héroes de San Ramón (Cajamarca)

GolPerú



Cantolao vs. César Vallejo

Hora: 5.45 p.m.

Estadio Miguel Grau (Callao)

GolPerú



Universitario de Deportes vs. Binacional

Hora: 8 p.m.

Estadio Monumental

GolPerú



Domingo 15



Carlos A. Mannucci vs. Unión Comercio

Hora: 1.30 p.m.

Estadio Mansiche (Trujillo)

GolPerú



Deportivo Municipal vs. Sporting Cristal

Hora: 4 p.m.

Estadio Segundo Aranda Torres (Huacho)

GolPerú



Lunes 16



Real Garcilaso vs. Sport Huancayo

Hora: 3 p.m.

Estadio Garcilaso (Cusco)

GolPerú



La respuesta de Carlos Ascues sobre su charla con Ricardo Gareca. (Video: América TV)

► Perú le ganó a Brasil y los divertidos memes siguen dando la hora en redes sociales



► Selección Peruana le ganó a Brasil y así reaccionó la prensa 'canarinha': "Perú logró su venganza"



► Perú vs. Brasil: así se informó el triunfo de la bicolor en el mundo [FOTOS]



► Con Abram por las nubes: ¿cuánto vale el equipo que le ganó a Brasil el amistoso en Los Angeles? [FOTOS]