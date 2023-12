“Vamos a ver cuál es la política deportiva de la federación. Hay clubes que no quieren que aumenten (los cupos) a seis extranjeros. El interés es básicamente de quienes juegan torneos internacionales. Los demás no quieren. No hay una mayoría, no se ha sometido a votación entre los 18 clubes. Eso lo está decidiendo la comisión que preside Lánder Aleman [...] Con total seguridad puedo decir que ‘Chemo’ del Solar, jefe de UIT, y Juan Carlos Oblitas, como director general de fútbol, le han dicho a Agustín Lozano que ellos están en contra de aumentar el cupo de extranjeros . Y también están en contra de bajar a 25 la inscripción de jugadores el próximo año”, expresó.

Los cupos de extranjeros de las diez ligas de Sudamérica.

Para Baldovino, resultaría insólito que el directorio encabezado por Lozano no tome con seriedad la recomendación de Oblitas y Del Solar, quienes son exfutbolistas, conocen la realidad del fútbol peruano y son profesionales en sus respectivas áreas. “Si la FPF no le hace caso a la opinión de ambos, ya estamos todos locos”, sostuvo. Eso sí, considera que si se aumenta un cupo de extranjero para el 2024, se le estaría quitando la oportunidad a un futbolista salido de las divisiones menores a competir por un lugar en el fútbol profesional. “(Emplazamos) a la FPF a que cumpla con su política deportiva de promover el trabajo de menores”, apuntó.

Asimismo, detalló que el aumento de cupos de cinco a seis no garantiza que el fútbol peruano sea más competitivo: “Perú puede tener seis, siete cupos de extranjeros, pero no van a venir extranjeros de nivel. Seamos realistas. No vendrán aquellos que tienen proyección en su carrera, porque el fútbol peruano no es una opción para ellos [...] No somos Inglaterra, Italia, España ni Ecuador. Nosotros tenemos que trabajar en menores, porque no vienen grandes jugadores del extranjero a nuestra liga. Vienen extranjeros a terminar su carrera”, comentó.

Por último, advirtió un escenario insólito en el que un equipo pueda tener hasta 11 jugadores no nacidos en el Perú el próximo año. “Si a los extranjeros que hay ahora, le aumentas los nacionalizados que están jugando en el Perú, al final se puede dar el absurdo de que un equipo tenga 11 jugadores no nacidos en nuestro país. Entonces, si la política deportiva de la FPF es promover el trabajo de menores, ¿quién va a invertir en ellos si vas a tener 11 no nacidos en el Perú en tu equipo profesional? ”, finalizó.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.