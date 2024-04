Sporting Cristal vs César Vallejo se ven las caras EN VIVO y ONLINE por la fecha 13 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. El duelo, que se juega en el Estadio Mansiche de Trujillo, se encuentra pactado para jugarse el lunes 29 de abril a partir de las 8:00 de la noche (hora peruana y colombiana). Además, será transmitido en territorio peruano en L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. A continuación, mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a los goles, amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. No te lo puedes perder.

La hinchada de Sporting Cristal está ilusionada con ganar el Torneo Apertura. (Video: SC)





Sporting Cristal vs César Vallejo: posibles alineaciones

Sporting Cristal: Renato Solís; Jhilmar Lora, Gianfranco Chávez, Ignacio da Silva, Nicolás Pasquini; Gustavo Cazonatti, Jesús Pretell, Yoshimar Yotún; Joao Grimaldo, Santiago González e Irven Ávila.

César Vallejo: Carlos Grados; Carlos Cabello, Carlos Ascues, Geisson Perea, Johan Madrid; Frank Ysique, Edgar Benítez, Jairo Vélez; Yorleys Mena, Pierre da Silva y Paolo Guerrero.