Si hay un jugador que siempre ha aparecido cuando Alianza Lima más lo necesita, ese es Hernán Barcos. El ‘Pirata’, clave en el bicampeonato conseguido en 2022, volvió a decir presente este domingo, cuando el equipo blanquiazul caía por 1-0 ante Comerciantes Unidos en el Iván Elías Moreno. El delantero marcó el 1-1 y dio inicio a la remontada, que llegó momentos después con goles de Cristian González (autogol), Gabriel Costa, Adrián Arregui y Catriel Cabellos. De esta forma, el exjugador de Atlético Nacional llegó a los 50 tantos con la ‘mica’ íntima.

Barcos anotó su segundo gol en la temporada 2024 y el cincuenta desde que llegó a La Victoria. Como era de esperarse, se mostró emocionado al lograr esta importante cantidad de goles. “Es un orgullo para mí ser una pequeña parte de la historia. Tenemos un gran grupo. No hay un jugador que sobresalga, sino un montón de jugadores con puntos altos. El grupo está haciendo las cosas”, dijo a Liga 1 MAX tras el pitazo final.

Luego, el ‘Pirata’, de 39 años y una gran experiencia en el fútbol, se refirió al ingreso del joven delantero Víctor Guzmán, de solo 17 años, que hizo su debut en Primera División en el duelo ante las ‘águilas’ de Cutervo. “Lo viene buscando, esperando. Le vamos a dar todo el apoyo que necesite para que disfrute cada momento que le toque”, apuntó al respecto.

Finalmente, el goleador blanquiazul se pronunció sobre el singular festejo que hizo luego de marcar el empate transitorio en Villa El Salvador. “El baile es para mi hijo que me pidió el festejo el partido pasado, pero me había olvidado. Él me dijo: ‘quiero que hagas gol y bailes el Dame tu Cosita’”, concluyó el argentino.

Cabe mencionar que Hernán ha marcado dos goles en los últimos dos compromisos de Alianza Lima, ante Unión Comercio y Comerciantes Unidos. Ambos tantos sirvieron para lograr el triunfo. En la temporada 2023, el ‘Pirata’ anotó 17 goles y dio 6 asistencias en la Liga 1; y en 2022 marcó 18 tantos y dio 6 asistencias en el campeonato nacional.





¿Qué se le viene a Alianza Lima?

Luego del triunfo ante Comerciantes Unidos, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a ADT por la sexta jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el viernes 1 de marzo desde las 3:00 p.m., se disputará en el Estadio Unión Tarma y será transmitido en exclusiva para todo el territorio nacional por L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play.

Tomando en cuenta que los clubes que están en la parte alta de la tabla de posiciones no han perdido en lo que va de la temporada, los ‘blanquiazules’ no pueden dejar más puntos en el camino y están obligados a ir con todo para dar el golpe en la altura tarmeña. Recordemos que la última vez que los ‘Íntimos’ visitaron a los ‘celestes’ fue por la fecha 18 del Apertura 2023, con triunfo de los locales por 2-1 gracias al doblete de Víctor Perlaza; Pablo Sabbag marcó el empate parcial a favor de los victorianos.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO