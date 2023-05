En tres semanas se conocerá al campeón del Apertura 2023. De momento, Alianza Lima mantiene su liderazgo en la tabla con 36 puntos, seguido de Universitario de Deportes con 31 y Sporting Cristal con 28. Si bien el margen de cinco puntos podría ampliarse en la jornada 17, también podría acortarse, es por ello que la organización de la Liga 1 ha publicado la programación de la última fecha del torneo, sin especificar el horario de cuatro encuentros.

Los partidos que aún no tienen una hora específica se disputarán el domingo 11 de junio y son el de Alianza Atlético vs. Sporting Cristal, Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso, Cusco FC vs. César Vallejo (el cuadro imperial se ubica en el quinto puesto de la tabla, mientras que los ‘poetas’ cayeron al octavo), y el de Sport Huancayo vs. Universitario (el ‘Rojo Matador’ se ubica en el sexto lugar).

No obstante, la décimo novena jornada arrancará desde el viernes 9 de junio, con el encuentro de Cienciano vs. Sport Boys en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Para el sábado 10 de junio se tendrá cuatro encuentros más, empezando por el de Unión Comercio vs. Atlético Grau desde la 1:00 p.m.

Después jugarán Cantolao vs. Deportivo Municipal desde las 3:30 p.m., mientras que para las 6:00 p.m. Melgar recibirá a Binacional en el Monumental de la UNSA. Ese día el último partido a disputar será el de Carlos A. Mannucci frente a ADT en el estadio Mansiche.

El único equipo que no jugará esta fecha será UTC, el cual lleva hasta el momento un total de 18 puntos en 16 duelos (cuatro victorias, seis empates y seis derrotas).

¿Por qué no se definen los horarios?

La organización de la Liga 1 especificó que “los horarios de los partidos del domingo 11 de junio serán programados de acuerdo a los resultados de los partidos precedentes, según el artículo 62 del reglamento de la Liga 1 Betsson 2023″. Esto, en caso los blanquiazules no mantengan su ventaja numérica en la tabla (por si pierde o empata en el choque contra Binacional este domingo) y el campeón del Apertura se defina hasta la fecha final.

Fixture de la fecha 19

Viernes 9 de junio

Cienciano vs. Sport Boys

Sábado 10 de junio

Unión Comercio vs. Atlético Grau

Cantolao vs. Deportivo Municipal

Melgar vs. Binacional

Carlos A. Mannucci vs. ADT

Domingo 11 de junio

Alianza Atlético vs. Sporting Cristal

Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso

Sport Huancayo vs. Universitario

Cusco FC vs. César Vallejo





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.