Cada vez falta menos para el final del Torneo Clausura 2023. Con los tres grandes del fútbol peruano luchando en la parte alta de la tabla, todo indica que el certamen se definirá en las últimas jornadas. Este sábado, la Liga 1 Betsson compartió la programación de la fecha 17. Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Alianza Lima ya conocen a qué hora juegan y en qué estadios. Revisa cómo se disputará la jornada en esta nota de Depor. Aquí todos los detalles.

La fecha 17 iniciará el lunes 2 de octubre, con el partido entre Universitario y UTC. Este duelo está programado para jugarse desde las 8:30 p.m. en el estadio Monumental. Los merengues deben aprovechar su localía para sumar de a tres y no alejarse de los primeros lugares de la competencia. Sin duda, será un partido bastante duro.

El martes 3 de octubre habrá acción gran parte del día. Primero se enfrentan Sporting Cristal vs. Sport Huancayo en el estadio Alberto Gallardo. El compromiso iniciará a las 3:00 p.m. y será decisivo para ambas escuadras. Luego juegan Sport Boys vs. Cusco FC a las 3:15 p.m. en el Miguel Grau y Melgar vs. Carlos A. Mannucci a las 6:00 p.m. en el Monumental de la UNSA.

Para finalizar el día, nos espera un Deportivo Binacional vs. Alianza Lima. El cuadro dirigido por Mauricio Larriera tendrá una dura visita cerca del final del Clausura. Este cotejo está programado para iniciar a las 8:30 p.m. y se disputará en el estadio Guillermo Briceño Rosamedina. Los íntimos no pueden pestañear porque sus escoltas en el acumulado están muy cerca.

Luego de unos días de espera, el sábado 7 de octubre habrá dos partidos: Deportivo Municipal vs. Cienciano y Deportivo Garcilaso vs. Cantolao. Finalmente, el domingo 8 de octubre se termina la jornada con otros dos duelos: Atlético Grau vs. Alianza Atlético y ADT vs. Unión Comercio.

Es importante destacar que César Vallejo descansará en esta fecha. Recordemos que la conformación del campeonato local tiene a 19 clubes dentro del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson, por lo que todas las jornadas uno de ellos se queda sin actividad oficial.

