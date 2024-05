El ataque bajo la lupa: ¿qué dicen los números sobre los delanteros en Alianza, la ‘U’ y Cristal?

La frase “Los delanteros ganan partidos” parece ser una ley no escrita en la historia del fútbol. La principal función de los hombres de ataque es marcar goles; cuando esto no sucede, resulta complicado, aunque no imposible, que un equipo pueda sumar los tres puntos. En ese sentido, Depor Data analizó el rendimiento del poderío ofensivo de Universitario, Sporting Cristal, Melgar y Alianza Lima en el Torneo Apertura de la Liga 1 2024, considerando la disposición táctica de estos equipos y la ocurrencia de lesiones.

En este análisis, se han considerado los delanteros habituales de cada equipo, así como aquellos que han ocupado posiciones cercanas al área rival. Universitario destaca como el equipo que más delanteros ha utilizado y ha logrado sacar el máximo provecho de su presencia en el campo, con un 67% de los goles del equipo crema en el Apertura provenientes de sus delanteros. Melgar le sigue de cerca con un 52% de efectividad en este aspecto, mientras que Sporting Cristal ocupa el tercer lugar con un 46%. En último lugar se encuentra Alianza Lima, con apenas un 35% de efectividad en la labor goleadora de sus delanteros.

Equipo Delanteros utilizados Porcentaje del total de goles Universitario 5 67% Melgar 3 52% Sporting Cristal 3 46% Alianza Lima 4 35%

Cabe precisar que tanto cremas como blanquiazules, debido a su sistema táctico, suelen tener dos hombres en ofensiva. Por otro lado, los rojinegros y celestes utilizaron menos delanteros, ya que sus pizarras de juego solo requieren un hombre de área. Pese a ello, no siempre tener más hombres arriba es sinónimo de mejor eficiencia, como lo evidencian los victorianos.

Universitario

Casi el 70% de los goles del equipo crema fueron marcados por sus delanteros, lo que evidencia el buen trabajo realizado por el frente de ataque bajo la dirección de Fabián Bustos. El equipo tuvo que enfrentarse a la ausencia de Alex Valera durante las primeras cuatro fechas debido a una suspensión en el inicio del Apertura. Además, en las últimas dos fechas, tampoco pudo contar con otro de sus delanteros importantes, José Rivera.

Pese a estas ausencias en seis compromisos, los delanteros de la ‘U’ han registrado hasta la fecha 16 anotaciones. Alex Valera lidera la tabla de goleadores con cinco tantos, seguido de cerca por Diego Dorregaray con uno menos. A continuación, están José Rivera y Edison Flores, ambos con tres goles. Por último, Christopher Olivares, quien se estrenó en las redes de la Liga 1 2024 con su gol ante Comerciantes Unidos, tiene un gol en su cuenta.

Jugador PJ Goles Alex Valera 9 5 Diego Dorregaray 13 4 José Rivera 10 3 Edison Flores 13 3 Christopher Olivares 3 1

Melgar

En Melgar, el hombre gol sigue teniendo un nombre y apellido. Estamos hablando de Bernardo Cuesta, que ya lleva siete tanto en 12 partidos. Ha sido vital para levantar el mal inicio del ‘León del Sur’ en la temporada. El que no ha respondido según las expectativas es el argentino Brian Blanco. Solo ha marcado un gol en doce encuentros, comenzando la mitad de estos desde el pitazo inicial. Eso sí, en algunos encuentros, debido a la disposición táctica, fue utilizado como extremo, pero cuando le tocó liderar el ataque rojinegro, le terminó costando.

Teniendo en cuenta el bajo nivel de Blando, pese a jugar normalmente en la posición de extremo, Cristian Bordacahar ha sido colocado en algunas ocasiones como delantero, acompañando a Cuesta. Estar más cerca del arco le ha permitido marcar en tres ocasiones.

Jugador PJ Goles Bernardo Cuesta 12 7 Cristian Bordacahar 12 3 Brian Blando 12 1

Sporting Cristal

Sin dudas, Martín Cauteruccio es el mejor delantero en lo que va de la Liga 1. Sin jugar cinco fechas del Torneo Apertura, se mantienen como máximo goleador con 13 anotaciones. Registro que lo consiguió en las primeras cinco jorndas del torneo peruano. Después, un problema de salud lo tuvo que alejar de los campos de juego, regresando recién hace dos fechas, pero todavía sin reencontrase con el gol.

Irven Ávila es el reemplazante habitual del uruguayo, pero aún no ha demostrado estar siquiera cerca de la producción goleadora de ‘Caute’. El ‘Cholito’ ha conseguido dos goles en 13 jornadas, lo cual representa solo el 15% de los tantos anotados por el uruguayo con los celestes. La tercera opción en ataque es Diego Otoya, un joven de 19 años. Aunque por ahora solo ha tenido 18 minutos en 5 partidos, ya ha logrado anotar una vez. Se espera que pueda tener más minutos en caso de que Ávila no mejore sus números frente al arco.

Jugador PJ Goles Martín Cauteruccio 8 13 Irven Ávila 13 2 Diego Otoya 5 1

Alianza Lima

Desde el inicio de temporada, Alianza Lima empezó con delantero menos por la lesión de Pablo Sabbag, jugando por su Siria la Copa de Asia. Fue así que Hernán Barcos y Cecilio Waterman fueron los delantero en casi todo el torneo para los blanquiazules. El panameño es el que más goles lleva con cinco gritos sagrados en 12 fechas. Con el mismo número de partido, el ‘Pirata’ marcó cuatro en cuatro oportunidades.

Ante la lesión de Sabbag, se decidió traer un reemplazo desde Europa. Jerie de Santis dejó el Boavista para vestir la camiseta blanquiazul, pero sus primeros cinco partidos han sido decepcionantes. Ha quedado claro que, por el momento, los nervios y la falta de experiencia le impiden ser el delantero que podría solucionar los problemas de gol, más aún ante la reciente lesión de Waterman. La cuarta opción es el juvenil de 18 años Víctor Guzmán, apodado la ‘joya’ íntima, quien ha acumulado 27 minutos en tres partidos, pero aún no ha logrado marcar su primer gol en primera división.

Jugador PJ Goles Cecilio Waterman 12 5 Hernán Barcos 12 4 Jeriel de Santis 5 0 Víctor Guzmán 3 0





