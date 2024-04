Kohji Aparicio, exjugador intimo Alianza ha cambiado bastante de un año a otro y eso le termina pasando factura, tiene el tema del cambio de sistema con jugadores que no eran idóneos para este sistema. Se arregló bastante cuando llega Zambrano, porque le dio más jerarquía a esa defensa, porque hizo levantar en su juego al mismo Garcés y Ramos y le encontraron un puesto a Freytes. De hecho, estaba previsto que se iba a demorar en un sistema así. Yo creo que ese es el principal motivo por el cual Alianza queda tan lejos del Apertura. Sí, obviamente todos tienen su grano de responsabilidad, incluyendo hasta los hinchas, siempre todos tienen responsabilidad. Hay un tema también, Alianza pierde mucho cuando no juega en Matute. Alianza cuando no juega en Matute, esa localía, esa presión que el hincha ejerce, esa presión que el hincha mete, que te hace ganar partidos, a veces sobre el final del encuentro o por ese tema, lo pierdes. Obviamente hay una responsabilidad del comando técnico, que al no tener los jugadores en el momento preciso para hacer el sistema, insiste con ese sistema. Yo creo que bastante, porque obviamente él pretende un sistema en el cual el equipo no está acomodado y él insiste con eso insiste, insiste en el tema de la delantera también. Como que no sé si no se da cuenta o intenta buscar algo que no encontraba y que ahora con las lesiones se acrecienta más, pero yo creo que él tiene también bastante responsabilidad, o sea obviamente siempre los principales responsables son los jugadores. Yo creo que es una responsabilidad compartida. Si Alianza no clasifica ni a Sudamericana es un tema complicado porque bueno, si lo comparamos el año pasado, ‘Chicho’ hizo buenos partidos en la Copa, pero no pudo conseguir ni siquiera la clasificación a la Sudamericana y luego perdió un partido y se fue. Si nos basamos en eso, obviamente él tendría que salir, pero también hay que ver que a veces este tipo de cambios en realidad no ayuda. Alianza le pasó el año anterior, cuando llegó Larriera, entonces habría que ver si es que ha mejorado el equipo o no. Te puedes quedar, pero presentando mejoras, de hecho defensivamente Alianza mejoró, pero qué más hay. Si tú no ves una respuesta, un cambio, yo creo que sí tendría que irse, ahora si por ahí el equipo se le ve algo mejor, queda eliminado porque bueno, por cosas del destino ya son resultados que se dan, quizás lo vayan a esperar para que no sea contraproducente el cambio de técnico a mitad de temporada.

Daniella Fernández, periodista Movistar Deportes En lo que ha fallado Alianza es que perdió contra sus rivales directos como son Cristal, Universitario, ahora Melgar, además su fixture también es un poco más complicado, tiene más salidas a la altura, ahora después de Arequipa le toca ir a Huancayo y cierra en Cusco, no siempre la altura es una plaza complicada para los equipos del llano. Creo que acá los responsables son de manera conjunta, directiva, el comando técnico y futbolistas, porque al fin y al cabo siempre en la cancha están los futbolistas, pero tienen una idea de juego que es la del entrenador, una idea de juego que probablemente baje desde el comando técnico. Para mí, Alianza si está lejos de la pelea del título del Apertura, un título que se va a definir para mí en la fecha en la que juegan Universitario y Cristal. Alianza lo que tiene que hacer es pensar en el acumulado, lamentablemente tiene una semana complicada porque también tiene Copa, en una semana podría perder Copa y perder la Apertura, es algo que al hincha de todas maneras le afecta y el hincha lo que quiere es ver a su equipo arriba, que su equipo gane, que su equipo sea campeón. Al ser Restrepo un entrenador joven, y ojo que sea joven no significa que sea malo, porque creo que ha hecho muy buenas cosas, incluso con Pereira lo hizo muy bien, pero de repente le falta esa personalidad para manejar algunas situaciones en un equipo tan grande como Alianza Lima. Creo que siempre se tiene que respetar un proceso, no soy partidaria de cortar procesos. Ojo que Alianza no está teniendo malos resultados, lo que pasa es que no está en el primer y el segundo lugar, pero está ahí nomás, peleando los primeros puestos del torneo local y dentro de todo, si bien es cierto, los resultados no le han acompañado en la Copa, queda esa sensación de que pudo ganarlo. Ahora tiene dos partidos de local en los cuales sí debería buscar sumar para poder meterse en Sudamericana. No creo que corten el proceso de Restrepo, creo que le está dando también una identidad a esta Alianza, pero tiene que ser fuerte, tiene que saber manejar el camerino, Restrepo y también manejar a la dirigencia.

Fernando Egúsquiza, periodista de Latina Para mí, ha tenido mucho que ver el no poder resolver los partidos contra los rivales directos. Alianza ha perdido contra la U, ha perdido contra Cristal y ahora último contra Melgar. Eso es demasiada ventaja, tampoco ha sido capaz de poder sacar puntos o ganar en la altura. Ha perdido contra ADT y ha perdido contra Melgar y también en la altura contra Cienciano, los tres partidos que fue a la altura los ha perdido. Eso no le ha pasado a la U, no le ha pasado a Cristal que han sacado al menos un punto, han sacado empates, no han perdido. En el caso de la U no ha perdido en la altura todavía. Entonces creo que esa situación es la que hace que Alianza hoy haya quedado relegado y no tenga chances prácticamente de ganar en el Apertura, porque tendría que esperar a que se caigan tres equipos. Creo que siempre hay responsables cuando se dan este tipo de situaciones. En este caso yo creo que los objetivos de Alianza pasaban por pelear arriba, por pelear en el Apertura, por ganarlo. Entonces sí hay responsabilidad, ¿de quién? De la gerencia, desde la cabeza máxima, pasando por el entrenador y también sin dejar de reconocer que quienes juegan son los jugadores. También me parece que tendrían que asumir responsabilidad, la parte médica, porque también se han lesionado jugadores para variar en Alianza, jugadores importantes que no han podido desarrollarse con normalidad en esta primera parte del año. Desde la parte técnica es el único responsable. Los partidos contra la U, Cristal y Melgar no han tenido plan B. Principalmente los partidos contra la U y Cristal, que no los pudo resolver desde el banco; los cambios que hizo Bustos en el clásico le resultaron bien a la U y no a él, lo propio pasó en el partido contra Cristal. Y en este último partido sí creería que el plantel le quedó medianamente corto, porque Alianza no podía intentar seguir con vida en el Apertura prácticamente sin los delanteros que contrató. No estuvo Sabbag, Waterman, no estuvo Kevin Serna, Barcos en la banca y con De Santis no te alcanza para resolverlo. Entonces jugó Zanelatto junto a De Santis, me parece que no pudo resolverlo. Desde lo técnico tiene responsabilidad. Sí creo que hay responsabilidad del entrenador sin duda alguna. Alianza es un club grande y está obligado a tener resultados Si el Apertura no lo estás peleando y además no logras clasificar a la Sudamericana, yo creo que estaríamos hablando de un fracaso porque Alianza hace rato no es cuarto y estaría terminando cuarto de repente en el Apertura; en el ámbito internacional seguiría con más de lo mismo siendo último en cada presentación de la Libertadores. Creo que en una situación así, sí se debería evaluar su continuidad.

Mauricio Loret de Mola, periodista de Denganche Alianza no ganó los partidos claves, los que tenía que ganar contra los rivales directos, porque sabemos que hay una tabla externa contra los rivales directos y otra tabla de altura. En cuestión de rivales directos, perdió contra la ‘U’ y contra Cristal, después en los partidos de altura no le fue bien, con ADT perdió, en Cusco perdió contra Cienciano y contra Melgar también, son muchos resultados que no te dejan bien posicionados para intentar pelear el campeonato Me parece que hay responsabilidad de todos. Uno de la composición del equipo, no solo cambió jugadores, sino cambió técnico y cambió directiva. La conformación del plantel me parece que no es la idónea, juegan con la línea de tres, con laterales volantes, que son Huamán y Freites. Huamán en un principio es una apuesta, más que una contratación, Freites lo trajeron para ser stopper, ahora lo ponen de lateral volante por izquierda, después no sé si con Castillo y Catriel te alcance para pelear un campeonato, en el medio campo, me parece que ahí falta, falta nivel futbolístico. Sebastián Rodríguez creo que viene teniendo una muy buena campaña. Me parece que es general, los responsables son los jugadores, el técnico, porque fue parte de la edificación, de la construcción del plantel y los dirigentes que me parece que no eligieron bien porque se les cayeron las piezas, las lesiones, después no supieron cómo tapar bien los huecos. Los que han llegado como Jeriel De Santis, en los pocos partidos que lo hemos visto, uno se da cuenta que no es jugador para Alianza. Tiene responsabilidad sin duda, no toda, pero sí porque él estuvo desde un inicio y en la ejecución del plan no estaban funcionando las piezas que él eligió. Pero sí tiene gran responsabilidad, porque me parece que hasta en algún punto no podía convencer del todo a ciertos futbolistas. Él llegó en su presentación diciendo que iba a ser un técnico que iba a ser propositivo, que iba a proponer, pero después cuando ves a los jugadores que tiene, entiendes por qué no. A mí no me gusta que se corten los procesos, pero en este caso, si el equipo no responde y ha quedado tan lejos en el Apertura. Me parece que lo único que va a salvar al año es eso, intentar que el equipo se meta en ronda o que entre a Sudamericana. De lo contrario, todo va a ser muy cuesta arriba y me parece que hay equipos que están preparados, mejor que Alianza, que juegan mejor que Alianza y que tienen mejores planteles que Alianza.

Jean Tragodara, exjugador íntimo En perder partidos claves para seguir en carrera en el Apertura, sabiendo que Cristal y la U vienen ganando todos sus partidos. Responsables son todos, por la inversión grande que hizo Alianza puede pelear los dos campeonatos que está participando. Como culpa no lo definiría, creo que la palabra sería responsabilidad, ya que él es el que maneja el equipo. Con la inversión que hizo Alianza tiene que llegar a los playoffs si no sería un fracaso total.

Eddie Fleischmann, periodista deportivo Perdió muchos puntos usando a Serna de carrilero y sin encontrar solidez defensiva. Luego perdió contundencia con las lesiones primero de Sabbag y hace poco de Waterman. Y perdió ante los rivales directos: U, SC, Melgar. Responsables son todos. Desde Marioni, pasando por Restrepo, el comando técnico y el plantel de jugadores. De todas formas, es un equipo recién formado que cambió la mitad de su plantel con respecto al 2023 y es un técnico nuevo. El proceso debe seguir. Es parte responsabilidad de Restrepo, por algunas formaciones que tardó en corregir, pero insisto en que es un técnico con un plantel muy renovado. Encontrar funcionamiento tarda. Yo soy de la idea de que los técnicos tengan continuidad. Se supone que evaluaron alternativas y lo eligieron a él; echarlo a los cinco o seis meses, no es una buena idea.