Tras salir campeón en el 2023, Universitario de Deportes tuvo que replantear su mediocampo para esta temporada por la sensible baja de Piero Quispe, quien tomó rumbo a México para jugar por Pumas UNAM. Christofer Gonzales fue el elegido para tapar el hueco dejado por la ‘Joya’, pero no ha podido alcanzar su mejor nivel en su vuelta a Ate y, ante su lesión en el arranque de la Copa Libertadores, ha sido Jairo Concha quien ha tomado la batuta por ser el creador de juego del equipo de Fabián Bustos y, con cuatro asistencias en dos semanas, se ha ganado el puesto.

El ex Alianza Lima llegó a Universitario de Deportes para reforzar a los cremas para defender su título y buscar una buena participación en la Copa Libertadores, en un año donde celebran su Centenario. Jairo Concha tuvo un inicio algo irregular con los merengues y le costó entrar en sintonía con el equipo, así como acomodarse en el sistema 3-5-2. Sin embargo, poco a poco ha ido adaptándose a sus compañeros y ha comenzado a mostrar su fútbol en las últimas semanas, algo que ha coincidido con el buen momento del club en torneo local como en el ámbito internacional.

Los números de Jairo Concha en 2024

Torneo Partidos jugados Goles Asistencias Minutos jugados Liga 1 11 - 4 650′ Copa Libertadores 3 - 1 89′

Jairo Concha ha jugado 650 minutos distribuido en 11 partidos y ha hecho cuatro asistencias en el Torneo Apertura 2024, mientras que en la Copa Libertadores ha disputado 89 minutos en tres encuentro y dio un pase gol en Brasil ante Botafogo. Desde su llegada a Universitario de Deportes, el nivel del volante ha ido en ascenso y su aporte se ha notado desde la generación de juego, así como también de situaciones para sus compañeros desde el centro del campo.

Pese a que aún no ha marcado goles con Universitario, Jairo Concha viene teniendo actuaciones destacadas en los últimos partidos con los cremas y con una labor más creativa, que era algo que le hizo falta al equipo de Fabián Bustos a inicios de temporada. Además, ha tenido una presencia regular en lo que va del año y solo se ha perdido dos partidos en Liga 1 ante César Vallejo y Alianza Atlético, ambos por una dolencia en la espalda de la que ya está recuperado.

¿Qué falta para consolidarse en el once de Bustos?

Si bien es cierto que la seguidilla de partidos afecta a los equipos que juegan torneos internacionales y Fabián Bustos debe darle descanso a sus futbolistas, Jairo Concha viene siendo parte de esa rotación y no ha podido completar noventa minutos en ningún encuentro que ha jugado con Universitario. Al volante le está costando sostener su rendimiento para la última media hora del partido y siempre es modificado entre los 60 y 70 minutos de cada encuentros, por lo que es una tarea pendiente del ex San Martín y Alianza Lima de no decaer en su desempeño sobre el campo.

Por otro parte, en Copa Libertadores, Fabián Bustos ha preferido confiar en Jorge Murrugarra en vez de Jairo Concha, con el objetivo de darle más marca a su mediocampo, pero su ingreso en Brasil le cambió la cara al equipo en los últimos minutos. El técnico argentino podría darle la oportunidad de hacerlo arrancar en los próximos duelos que el restan a los cremas en el certamente internacional y el volante ofensivo deberá demostar que puede quedarse con el titularato.

¿Concha puede entrar en la selección de Fossati?

Solo cinco mediocampistas puros convocó Jorge Fossati para los amistosos que jugó la selección peruana en marzo ante Nicaragua y República Dominicana. Ante la lesiones de Yoshimar Yotún, Renato Tapia y Pedro Aquino, el técnico uruguayo tuvo que probar diferentes alternativas como poner de interiores a Joao Grimaldo o al ‘Tunche’ Rivera, por lo que el buen nivel de Jairo Concha podría abrirle una posibilidad en la ‘Bicolor’.

Jairo Concha calzaría perfectamente en el 3-5-2 de Jorge Fossati, ya que es el mismo sistema que dejó en su Universitario de Deportes campeón en 2023 y que emplea también Fabián Bustos esta temporada para darle continuidad al proyecto que inició el uruguayo. El volante viene jugando como interior por izquierda y podría ser una opción latente para la selección peruana si logra mantener su nivel con los cremas.





