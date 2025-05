Cuando parecía que las cosas se habían calmado, un nuevo hecho de violencia ensució al fútbol peruano. Un grupo de desconocidos pegó afiches en la puerta principal de la Videna, sede de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), en los que se amenaza de muerte a los árbitros de la Liga 1. El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo 4 de mayo. El mensaje de los afiches va dirigido contra los organizadores de la Liga 1 y las autoridades de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR). “Cuando matemos a un árbitro, van a dejar de robarnos”, se puede leer en dichos papeles de tono amenazante, que ya fueron casi todos retirados a esta hora del día.

Al respecto, la CONAR se pronunció a través de un comunicado en sus redes sociales. “Expresamos nuestro total repudio frente a las amenazas de las que vienen siendo víctimas los árbitros y rechazamos todo acto de violencia que se desprenda de la actuación de nuestros miembros, declaraciones de integrantes de clubes profesionales o expresiones en medios de comunicación e hinchas”, dice el inicio del comunicado.

Luego, apuntó claramente contra Alianza Lima, a raíz de la derrota ante Cienciano y la polémica sobre el penal de Carlos Zambrano, donde Franco Navarro, Néstor ‘Pipo’ Gorosito y jugadores del cuadro blanquiazul expresaron su molestia contra el arbitraje de Bruno Pérez la noche del viernes en Matute.

“Lamentamos las declaraciones vertidas por representantes deportivos del club Alianza Lima, sobre el arbitraje del encuentro disputado el viernes 2 de mayo, entre Alianza Lima y Cienciano, las mismas que se vienen realizando de manera reiterativa, utilizando términos difamatorios que conllevan a la violencia”, dice al respecto.

Por otro lado, aseguró que “la CONAR ha puesto en conocimiento de las autoridades pertinentes, la información respecto a lo ocurrido en la Videna, para que se realicen las investigaciones correspondientes”.

Por último, aseguraron que estarán informando de los pasos a seguir con respecto a este tema, con el fin de salvaguardar la integridad de los árbitros que dirigen durante cada jornada en la Liga 1.

¿Qué pasó con Bruno Pérez y Alianza Lima?

Al parecer, el detonante de estos sucesos sería el arbitraje del partido entre Alianza Lima y Cienciano, jugado el viernes pasado. Bruno Pérez fue el juez principal y David Huamán fue el encargado del videoarbitraje. Sucede que durante el compromiso, se cobró un penal en los minutos finales para la visita y se expulsó a dos jugadores de los locales (Paolo Guerrero y Carlos Zambrano).

Sin embargo, el reclamo de los blanquiazules responde a la poco criterio del arbitraje para sancionar una falta contra Guerrero al término del primer tiempo. Néstor Gorosito y Franco Navarro criticaron el accionar de Pérez después del partido y pidieron a la Conar que estas cosas no vuelvan a suceder.

La Conar reconoce error del arbitraje

Después de ello, la Conar reveló los audios del VAR y dio a conocer los pormenores de cómo se resolvió la posible falta sobre Guerrero, confirmando que hubo una mala ubicación de Bruno Pérez para emitir una opinión sobre lo ocurrido. Eso no fue todo, pues también asumieron que la revisión de los asistentes no fue la adecuada.

En la locución del audio, se puede escuchar cómo la CONAR confirma que no se cumplió con un protocolo adecuado para que la acción entre Guerrero y Valoyes sea resuelta como corresponde, determinando si verdaderamente fue penal o no.

“El VAR, en su chequeo protocolar, no utilizó los ángulos, velocidades ni las consideraciones adecuadas, y no hace un análisis adecuado de ambos jugadores involucrados. Erróneamente deciden no llamar (a Bruno Pérez) a una revisión de campo”, sostiene el locutor.

