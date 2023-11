Se pensó que el gol de Gabriel Costa había marcado un antes y un después en el rendimiento de Alianza Lima en las finales de la Liga 1 contra Universitario. No obstante, solo fue una mera ilusión, que se desvaneció a los tres minutos del duelo de vuelta con la anotación de Edison Flores. Una vez más, los blanquiazules fueron superados por su clásico rival y no pudieron hacerle frente. El once inicial no tuvo su mejor noche, y varios jugadores registraron un nivel por debajo de lo normal. Los cambios de Mauricio Larriera tampoco marcaron las diferencias, por lo que hoy se quedaron con el subcampeonato.

A Mauricio Larriera le salió caro su planteamiento inicial, y a pesar de sus intentos por corregirlo, todo parecía encaminado para que los cremas alzaran el título en el Estadio Alejandro Villanueva. La inclusión de Oswaldo Valenzuela fue uno de los principales errores. A eso se suma que Jairo Concha desapareció y que Hernán Barcos no pudo ser el hombre gol que tanto necesitaban en el equipo íntimo. Franco Zanelatto, Gabriel Costa y Bryan Reyna tampoco fueron solución con sus ingresos. Ángelo Campos: No pudo hacer mucho en las anotaciones de Edison Flores y Horacio Calcaterra. Carlos Zambrano: Tomó una mala decisión en el momento del gol en contra, se le escapó la marca de Flores. Se acomodó conforme avanzó el tiempo y se sumó en ataque cuando el equipo adelantó sus líneas. Pablo Míguez: Se quedó enganchado y no pudo cerrar el pase filtrado de Pérez Guedes a Andy Polo. Muy lento para anticipar a Alex Valera. Yordi Vílchez: Tuvo un partido bastante discreto, posiblemente uno de los más flojos de la temporada. Polo se convirtió en su pesadilla. Acabó como marcador por izquierda, ante el cambio de pizarra. No desentonó con sus aproximaciones. Gino Peruzzi: Intentó acercarse al ataque en varias ocasiones, pero sin representar un gran peligro. Se esperó más de su experiencia y jerarquía para esta clase de partidos. Josepmir Ballón: En los primeros 45 minutos fue intrascendente en el mediocampo, pasando la mayor parte del partido persiguiendo el balón. Tomó mayor Oswaldo Valenzuela: No fue la elección más acertada, ya que su función era neutralizar a Quispe y no logró cumplirla. Además, fue impreciso en sus servicios y fue sustituido antes de que terminara la primera mitad. Ricardo Lagos: Fue superado en velocidad por Andy Polo y tuvo un aporte limitado en ataque. Se fue al banco de suplentes tras finalizar la primera mitad. Jairo Concha: No logró conectar con el juego y recibió la primera tarjeta amarilla del partido por una entrada brusca a Piero Quispe, rozando en ocasiones el juego brusco. Muy retrasado para buscar el balón. Alianza lo necesitó y quedó en deuda. Pablo Sabbag: Mostró signos de desesperación al no poder entrar en contacto con el balón. Muy lejos del área. Larriera decidió que no siga para el complemento. Hernán Barcos: Tuvo dificultades para encontrar espacios y fue eficazmente neutralizado por los defensores cremas, lo que lo obligó a bajar para apoyar en la marca. Franco Zanelatto: Ingresó en lugar de Valenzuela para brindar más peso ofensivo al equipo desde la derecha, pero se enfrentó a un inspirado Di Benedetto. Gabriel Costa: Le dio más juego al equipo de Larriera. Comandó los ataques, pero esta vez no pudo ser el salvador. Bryan Reyna: Aportó poco con su velocidad y cambios de juego. Tuvo como su sombra a Aldo Corzo. Aldair Rodríguez: Poco o nada lo que sumó con su ingreso. Le tocó entrar en un momento tenso del juego.