Ya en la lucha por medallas, venció a Miguel Tudela y en la final superó al venezolano Francisco Bellorin, pero lo más curioso de ese día fue que ganó el oro con una tabla que no era suya. Las olas estaban muy grandes y Lucca no tenía una tabla más larga, su única solución fue pedirle prestado una a un competidor argentino; se metió al mar así, sin probarla, y el resto fue historia. Depor conversó con Mesinas sobre su memorable participación y lo que le tocó pasar esos días de competencia.

Lucca Mesinas se convirtió en el quinto bicampeón panamericano de Perú. (Facebook: Lucca Mesinas)

Bicampeón panamericano, ¿cómo te sienta eso?

De hecho se siente súper bien. Era una de las metas aunque no la tenía mucho en mente, porque al comienzo de la competencia solo pensaba en el oro de Santiago. Cuando vi que a Cristhian Pacheco le dijeron bicampeón fue que recién me di cuenta de que yo con el oro en Santiago también podía serlo. Fue ahí que recién comencé a visualizarlo en plena competencia.

Eres de los pocos deportistas peruanos que se corona bicampeón, es como un sueño hecho realidad por todo lo que el surf te ha dado en los últimos años, con la inclusión panamericana y olímpica...

Sí, de todas maneras es un sueño. No solo eso, sino el poder clasificar a París 2024, que es lo que todo deportista quiere. Por esa parte, estoy muy feliz. La medalla de oro es increíble, si uno se queda con la de plata, uno como que se siente con ganas de más y por eso estoy contento. Se dio todo perfecto en Santiago.

Tuviste una participación memorable ganando tres rondas principales y luego dos de repechaje en las últimas olas...

Eso fue alucinante, tuve muchas emociones en esos momentos, porque no comencé de la mejor manera las rondas. Comencé lento, no comencé con el surfing que yo quería y por eso llegué como desacomodado en los dos últimos heats. Pero al final, lo que importa es nunca darse por vencido, como en las dos rondas de repechaje. La primera contra el brasileño que faltando segundos me paré y le di con todo en esa última ola, incluso casi me voy contra las rocas, pero pude superarlo y marcar el puntaje que necesitaba. Ante el canadiense, me faltaba una ola de ocho y pude hacer una de nueve puntos faltando un minuto. La verdad que todo fue bastante especial.

Cuando suceden estas cosas, de ganar con la última ola y en el último segundo, te deja esa sensación de que algo va a pasar...

Sí, se sentía que se estaba dando por algo, incluso el último día otra anécdota fue que competí con la tabla de un argentino, porque la mía era muy chica y no tenía tablas para olas tan grandes. Agarré la tabla de un argentino, una tabla que nunca había probado en mi vida y terminé ganando la medalla de oro. Tuve tres sucesos en Santiago que fueron increíbles en general.

El surf peruano tuvo podio en shortboard con Lucca Mesinas y Miguel Tudela. (Facebook: Lucca Mesinas)

¿Cómo así terminaste compitiendo con una tabla que no era tuya?

Yo no tenía tabla para olas tan grandes, tenía una tabla corta, pero no era para olas grandes, entonces agarré la tabla del argentino. Un argentino que había dejado sus tablas en el área de competidores y esa tabla sí era un poco más grande e incluso más ancha, porque él era alto. Se la pedí prestado y me funcionó, y con eso puede pasar un mismo hit y ganar la de oro.

Quedará para el recuerdo, ganar el oro con una tabla que no era tuya...

Sí, de todas maneras, son cosas que pasan en el deporte a veces y es lo lindo de competir y hacer deporte. Uno nunca va a saber cómo va a terminar ganando una medalla de oro y cuando pasan estas cosas, es algo que se te queda de por vida.

También logras el cupo a París, que era otra de tus metas en Santiago...

Sí, era otra de las metas que tenía, no solamente la medalla de oro, sino también clasificar a los Juegos Olímpicos. Los dos venían de la mano, y cuando ganas recibes ese doble premio, la medalla de oro y el cupo olímpico.

¿Y será como rumbo a Tokio que tendrás que revalidar tu cupo en el Mundial de ISA?

No, esta vez ya no existe esa regla. Ahora sí estoy 100% clasificado. Antes era bastante estresante el de revalidarlo en el ISA, pero también hacía que mejores. Igualmente va a haber el Mundial el próximo año en Puerto Rico, donde habrá cupos y yo voy a ir a darlo todo y tratar de conseguir más medallas mundiales.

La delegación peruana de surf en Santiago fue una de la más destacadas con seis medallas...

Sí, creo que hicimos un buen trabajo nuevamente y esta vez ni siquiera estuvimos de local, estábamos en Chile, pero siempre estamos unidos y siempre nos va muy bien, estábamos todos enfocados.

En París 2024, el surf se trasladará a Tahití, ¿qué sabes sobre las condiciones del mar?

Es una ola muy conocida mundialmente, muy buena y peligrosa también, así que hay que prepararse muchísimo, porque en verdad va a ser una de las mejores olas para ver, es un show increíble; entonces, hay que prepararse fuerte para esta ola. Ya tuve la oportunidad de ir una vez este año, así que ya poco a poco iré conociéndola más.

¿Cuál es tu calendario del próximo año? ¿Challenger Series?

Sí, de todas maneras, siempre está la ruta olímpica, los mundiales, los Panamericanos, pero también siempre está el lado profesional, siempre buscando metas ahí también. La meta es la misma volver a Tour Mundial, quedarme ahí en la Primera División del surf, entonces el próximo año también vamos a ir a ver eso. Las fechas todavía no salen, pero siempre son las mismas, pero el próximo año he bajado a la regional, así que tengo que irme a Estados Unidos a hacer el regional, porque no me fue bien este año en los Challenger Series, así que debo ir a Estados Unidos en verano y luego competir en los Challenger Series, tratar de quedar top 10 para volver al Tour Mundial.









