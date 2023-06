Dicen que los años no pasan en vano. Hernán Barcos es un buen ejemplo. A sus 39 ‘almanaques’, el delantero argentino sigue vigente y ha sido importante para el éxito de Alianza Lima. Por ejemplo, en la última jornada, el ‘Pirata’ se hizo presente en el show del Apertura 2023: le marcó un doblete a Binacional, para cerrar el primer objetivo del año de los blanquiazules.

“Sabíamos que dependía de nosotros. Si hacíamos las cosas bien, podíamos ganar dos o tres fechas antes. Así que contentos por eso y todavía tengo muchas ganas de continuar”, dijo el goleador íntimo en la previa del partido ante ADT por la jornada 18 del Apertura.

Sin embargo, pese a que los de La Victoria se quedaron con el título del Apertura 2023, para Barcos aún hay mucho pan por rebanar en la Liga 1 y aseguró que el club está concentrado en lo que resta del certamen, el cual será vital para soñar con el tricampeonato.

“ADT Es un rival difícil. No va a ser un partido fácil, por eso tendremos que estar concentrados y no relajarnos. No debemos pensar que ya se acabó el campeonato. Hemos ganado la etapa, pero falta el campeonato a fin de año”.

‘Chicho’ tampoco se confía

Así como Hernán Barcos, el DT Guillermo Salas declaró en las inmediaciones del aeropuerto Jorge Chávez antes de viajar a ‘Incontrastable’ y confesó lo importante que es el partido ante ADT, el cual -de conseguir los tres puntos- lo ayudará a Alianza Lima a seguir sumando en el tabla de posiciones, así como prepararse para recibir a Atlético Mineiro en la Copa Libertadores.

“Tenemos que afrontar seis puntos para finalizar el Torneo Apertura. Tendremos a jugar con un rival complicado y a hacer lo nuestro, porque el acumulado es importante. En Alianza Lima no hay equipo alterno, así que vamos a mostrar lo mejor que tengamos para ganarle a ADT”, sostuvo el estrega de los íntimos, , ante la consulta de los medios de comunicación.

A su vez, ‘Chicho’ se refirió a los lesionados y sancionados del plantel que ausentarán en esta jornada: “Carlos (Zambrano) está sentido y viene recuperándose. Campos y Peruzzi también. Todos están en buen camino y hay que tener un poco de paciencia. Esperemos tenerlos para la próxima semana”.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.