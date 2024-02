Arrancó la segunda jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto y uno de los partidos que los hinchas están esperando es el de Alianza Atlético vs. Alianza Lima. De lado de los íntimos, tienen la convicción de salir a buscar los tres puntos, pese a la inclemencia del clima que tendrán que afrontar (el partido se desarrollará desde las 2:00 p.m. en Sullana); sin embargo, para el ‘Vendaval’ tampoco será sencillo. Los duelos que se juegan en un ambiente complejo, como el que se vivirá este domingo en el ‘Campeones del 36′, son extenuantes físicamente para ambos equipos, un hecho que ha tenido en cuenta el técnico de los ‘churres’, Luciano Theiler al momento se armar su estrategia de juego para quedarse con la victoria esta fecha.

“Nos estamos preparando desde el día siguiente que jugamos con Atlético Grau. Es un partido muy motivante para nostros y una gran oportunidad de poder demostrar ante nuestra gente que podemos hacer un buen papel”, sostuvo el estratega argentino para Depor. Asimismo, narró que, aunque sean locales, pusieron en marcha un plan de trabajo que implicó tener prácticas en el mismo horario del partido, para así adecuarse para lo que será el primer choque de la temporada en su casa y solo con su gente (no habrá hinchada visitante).

“Sabemos que el horario del partido puede ser una condicionante, como también lo sería la altura. De nuestra parte, nos estamos preparando bien, incluso, hemos entrenado en el horario del partido y también en el estadio. Siempre nos tenemos que adaptar, cuando nos toque de local como cuando nos toque de visitante, sea en la altura o en el llano, tenemos que estar listos para conseguir resultados”, enfatizó el DT.

Alianza Lima, un rival de cuidado

Si bien el cuadro sullanense viene trabajando de manera exhaustiva para sacar los tres puntos en casa, es inevitable negar el nivel competitivo que se requerirá para enfrentar a Alianza Lima. Esto lo tiene claro Theiler, quien señaló que “sabemos que tenemos al frente a un equipo grande, conformado por buenos jugadores, así que debemos hacer un partido muy alto en cuanto a la actitudinal, en cuanto a la atención, y estar muy precisos, para tratar de cometer la menor cantidad de errores posibles, porque -repito- al frente tenemos a un muy buen equipo”.

Con esto en mente, el técnico agregó que “hemos analizado, tanto el duelo ante César Vallejo como los amistosos, y hemos estado preparando el partido durante la semana. Creemos que vamos a llegar de muy buena manera a enfrentar el partido de este domingo”. Además, dio a conocer, respecto al campo de juego, que “hay mucha gente trabajando para que esté en óptimas condiciones”. Otro punto que tocó fue el análisis que han hecho del rival y sus jugadores, quienes podrían ser determinantes para este compromiso, como los son Kevin Serna (fichaje que llegó para la temporada 2024) y Hernán Barcos (goleador de los íntimos).

“Sabemos el desequilibrio que tiene Serna, que es un jugador muy rápido, que gana mucho los duelos, que ha convertido muchos goles el año pasado. De Barcos es evidente que es un gran goleador, que juega muy bien de espaldas al arco, que tiene buen juego aéreo, que se tira para atrás para recibir. Por eso, debemos estar muy atentos, para poder neutralizar al rival y para enfocarnos en la fortaleza nuestra para tratar de hacerles daño”, mencionó.

Un DT que prioriza el juego colectivo

Si bien el análisis y estudio del rival pueden ayudar a fijar una estrategia de juego, también es evidente que, en cada partido, se deja evidenciar el sello de los técnicos. Sobre esta ‘firma’, Luciano Theiler admitió que le gusta que sus equipos “resuelvan colectivamente todo el tiempo, demostrando que nuestra fortaleza está en lo colectivo y no lo individual. Además, buscamos ser muy ordenados, ser un equipo agresivo, que sea protagonista cuando tenga la pelota, que pueda generar muchas situaciones y que, cuando no se tenga, pueda tener la agresividad para poder recuperarla lo más rápido posible e intentar atacar”.

Pero esto no se consigue de la noche a la mañana, en especial, con un elenco comenzó a trabajar desde hace algunas semanas atrás. En ese sentido, hizo un autoanálisis de cómo llegan para el duelo ante los blanquiazules. “Conseguimos un empate para el comienzo de la liga, en un encuentro contra un buen rival, teniendo en cuenta que somos un grupo nuevo, con muchos jugadores nuevos, con un cuerpo técnico nuevo. Pero estamos en ese proceso de crecimiento, de adaptarnos, de seguir mejorando, para que a la medida de que vayan pasando los partidos nuestro rendimiento sea cada vez mayor”, declaró.

Finalmente, confesó las razones que lo llevaron a apostar por llegar a dirigir en Perú. “Es una liga que me atraía mucho, teniendo en cuenta que es un torneo muy particular, al tener tantos retos como la altura, el calor. Competir así, donde cada duelo tenga esa complejidad lo hace crecer a uno mucho. Sabemos que también se ve en diferentes lugares, así que no dudamos en tomar la oportunidad de venir, tomando en cuenta la institución a la que llegamos”, concluyó. Todo está listo para el duelo en Sullana.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO