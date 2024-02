A diferencia de otras campañas, el 2023 de Ruidíaz fue su peor año en cuanto a números como delantero. Justamente, su último gol fue el 2 de septiembre en la MLS, en un partido contra Portland Timbers. Un córner para Seattle Sounders encontró a la ‘Pulga’ en el centro del área y, tras una segunda jugada, se ‘quitó' la sal con un cabezazo, ya que llegaba con un sequía de tres meses sin anotar. Las constantes lesiones musculares y problemas de espalda le quitaron ritmo, continuidad y solo terminó la temporada con cinco goles.

Último gol de Raúl Ruidíaz hace cinco meses. (Apple TV)

De anotar 20 goles en su momento a registrar solo cinco el año pasado representa un caída drástica en el juego de Ruidíaz , debido a su estado físico que no fue el mejor, a tal punto perder titularato, estar a veces en banca, no entrar y poner en duda sus capacidades goleadoras a nivel de clubes. Después de ese último gol ante Portland, Ruidíaz jugó cuatro partidos más de 12 posibles, seis de ellos se los perdió por lesión y los otros dos figuró como suplente, pero no entró. Ahora, en pretemporada, la ‘Pulga’ deberá esperar por lo menos hasta el 24 de febrero para volver al gol, fecha del debut de Seattle ante Los Angeles FC por la MLS.

Números de Raúl Ruidíaz este 2023 Partidos Minutos Goles Asistencias Seattle Sounders 24 1372′ 5 1

¿Qué opciones tiene de volver a la Selección Peruana?

La llegada de Jorge Fossati supone una renovación de confianza en todos los jugadores para la Selección Peruana. Ya lo había adelantado el propio técnico uruguayo, que todos están dentro del universo, en la medida de que tengan minutos y regularidad. Esto le abre las puertas de nuevo a Raúl Ruidíaz a una eventual convocatoria. Si bien su 2023 fue para el olvido, no solo se centró a nivel de clubes, también con la bicolor.

Juan Reynoso defendió en reiteradas ocasiones los llamados de Ruidíaz a la selección, pese a los escasos números que arrastraba con la ‘Blanquirroja’. Sin embargo, su vuelta a la ‘sele’ solo aumentó las críticas y decisiones. Su único partido el año pasado fue contra Brasil, justamente, en esa polémica decisión y lamentable acción que desencadenó el gol del triunfo de la ‘Canarinha’.

Ruidíaz se puso en el primer palo antes del córner de Brasil, la pelota lo pasó y Marquinhos cabeceó sin problemas para el 1-0 final. Luego de ese partido, Reynoso no lo volvió a llamar y con solo cuatro goles en su historial con la ‘sele’ su paso por la ‘Blanquirroja’ no es el mejor. No marca con Perú desde 2018 en un amistoso ante Islandia . Pese a sus bajos números, Fossati no descarta a nadie, si Ruidíaz empieza nuevamente a marcar goles, puede llamar la atención del charrúa.

Eso sí, la forma de juego de Fossati podría abrirle más rápido la puerta a un eventual llamado o complicarle la misma. Si Perú juega con un 3-5-2, necesitará dos delanteros desde el arranque, por lo que sus opciones podrían crecer y ser el tercer o cuarto en esa lista, tras Gianluca Lapadula, Paolo Guerrero, y estar peleando el puesto con Alex Valera. Sin embargo, si el DT decida jugar con un solo punta, sus opciones disminuirán. Dependerá del ‘Flaco’ y el presente de la ‘Pulga’.









