Alianza Lima vs. Atlético Grau se ven las caras este miércoles 1 de octubre en el marco de la jornada 12 del Torneo Clausura 2025. El encuentro está pactado para las 8:30 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva, donde los íntimos llegan con la necesidad de sumar de a tres para acortar distancias con Universitario y mantenerse en la pelea por el título. En tanto, los piuranos buscan un resultado que les permita seguir soñando con un cupo internacional.

Alianza Lima llega a este compromiso después de una dura derrota por 2-1 frente a Cienciano en el Cusco, en un partido que no solo les costó puntos, sino también bajas importantes por expulsión. El equipo de LA Victoria, que marcha a nueve unidades del líder, sabe que no puede ceder más terreno si quiere sostener sus chances en el Clausura y acomodarse de mejor manera en la tabla acumulada.

Con este panorama, los íntimos saben que están en un momento complicado. Paolo Guerrero y Kevin Quevedo aparecen como cartas de gol junto a Hernán Barcos, quienes cargarán con la responsabilidad ofensiva en un duelo que no admite margen de error. La misión es clara: hacerse fuertes en casa.

Desde el otro lado llega Atlético Grau, que atraviesa un presente positivo tras imponerse por 3-1 a Sport Huancayo y sumar cuatro partidos consecutivos sin conocer la derrota. Con tres victorias incluidas en esa racha, los de Piura confían en dar el golpe en la capital y prenderse en la lucha por un boleto a la próxima CONMEBOL Sudamericana.

La motivación es el sentir dentro del plantel albo, que contará con Raúl Ruidíaz como principal carta ofensiva. El exdelantero de Universitario regresa a La Victoria con la motivación de volver a complicar al eterno rival de sus excolores.

En cuanto a las bajas, Alianza Lima no podrá contar con Carlos Zambrano, Renzo Garcés ni Eryc Castillo, todos sancionados tras lo ocurrido en Cusco. Además, Alessandro Burlamaqui sigue fuera por lesión, por lo que el técnico deberá rearmar la defensa y el mediocampo pensando en este duelo clave.

El último antecedente entre ambos equipos data del Torneo Apertura, cuando Atlético Grau rescató un empate 1-1 en el Estadio Nacional, con goles de Neri Bandiera y Hernán Barcos. Aquel resultado terminó complicando las aspiraciones de los blanquiazules en el primer campeonato del año, por lo que esta vez los locales buscarán revancha en casa.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Atlético Grau?

Alianza Lima vs. Atlético Grau está programado para este miércoles 1 de octubre desde las 8:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 10:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 9:30 p.m.; en México a las 7:30 p.m.; y en España a la 3:30 a.m. del jueves 2.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Atlético Grau?

Alianza Lima vs. Atlético Grau se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, con la transmisión exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

