Alianza Lima tuvo un amargo debut en la Liga 1 2022. El cuadro blanquiazul no pudo vencer a Atlético Grau en el estadio Alejandro Vilanueva y no empezó como esperaba esta nueva temporada del fútbol peruano.

Tras el partido, Josepmir Ballón, capitán del cuadro íntimo, conversó con GOLPERU y dio sus impresiones sobre el encuentro, dejando claro que tienen mucho por mejorar si quieren aspirar a cosas importantes.

“Nos deja un sinsabor debido a que era el primer partido del año de local. Esperábamos que esté nuestra gente y ganar. No se logró”. Inició el centrocampista.

Atlético Grau saltó al gramado de Matute con la intención de proponer su juego y por momentos lo logró. “Hay que recalcar que el otro equipo vino a hacer su partido, hizo bien las cosas. pero nos faltó el último pase. Controlamos gran parte del partido con nuestros defensas, pero nos faltó el último pase y esperamos poder mejorar eso en las próximas fechas y ser un equipo letal”, explicó el jugador de Alianza.

Esta temporada, el campeonato será descentralizado. Ballón es conciente de que será difícil enfrentar a rivales en las distintas condiciones geográficas que presenta nuestro país, por ello, es importante ganar de local todos los encuentros.

“Hay que ganar todo de local si uno quiere aspirar a objetivos importantes. También hay que robar puntos de visita. También deberíamos pensar en ganar, pero también hay altura, calor y están los factores climáticos que sabemos que el fútbol peruano los tiene. Hay que prepararnos bien para enfrentar todo como una final”, explicó Josepmir.

Esta fue la primera prueba y Alianza no consiguió salir victorioso, pero Ballón explicó que, dentro de todo, no ve mal al equipo. “Hemos controlado el ritmo del partido. Ellos hicieron su trabajo. Estuvimos encima, con errores, sí, en el ataque, en defensa, pero buscamos hacer lo que pide el profesor. Este partido no salió, pero esperamos que en el siguiente nos salga de mejor manera”, finalizó.

El próximo reto de Alianza Lima será ante Sport Boys del Callao. El equipo de Bustos tendrá que visitar el estadio Miguel Grau el domingo 13 de febrero a las 3:30 p.m.





