Sporting Cristal sufrió dos duros golpes el último domingo. La derrota ante César Vallejo le quitó el liderazgo en la tabla de posiciones, aunque no lo aleja del todo de la pelea por el título del Apertura. Sin embarjo, lo que mantiene a toda la delegación rimense en vilo es el estado de salud de Yoshimar Yotún, quien tuvo que salir en camilla del gramado del estadio Mansiche, al sufrir una dolorosa lesión en su rodilla izquierda. ¿Qué pasó con el jugador?

Cuando se jugaban los 65′ de la etapa complementaria, el volante nacional tuvo que ser sustituido debido a un fuerte dolor en la rodilla izquierda, que lo dejó tendido en el campo de juego, al intentar un remate dentro del área que fue contenido por la defensa ‘poeta’. El sufriento expresado en el rostro del jugador anticipaba una lesión compleja, la misma que está próxima a determinarse.

De acuerdo al comunicado emitido por el club en sus redes sociales, “Yoshimar Yotún fue sometido anoche a diversas evaluaciones, luego de sufrir una lesión durante el partido ante la Universidad César Vallejo. Las primeras pruebas médicas han descartado un daño oseo, pero sí se ha constatado un compromiso ligamentario en la rodilla”.

En ese sentido, precisaron que continuarán con las evaluaciones finales, para así corroborar el estado de salud del también volante de la Selección Peruana. “Los exámenes especializados continuarán en el transcurso del día para determinar el grado de la lesión”, sentencian en el documento compartido por su cuenta de Twitter.

La palabra de Paolo Guerrero

Uno de los que mostró precoupación por la situación del volante de Sporting Cristal es Paolo Guerrero. El delantero de César Vallejo, tras concluir el partido del último domingo en el estadio Mansiche, habló con L1 MAX y expresó su deseo de mejora para su también compañero en la Selección Peruana. “Espero que no tenga nada, acabo de escribirle, está apunto de hacerse una resonancia, me dijo que vaya al hotel mejor, esperemos que no sea nada grave”, sostuvo

Asimismo, agregó que “lo único que quiero es saber cómo está y que no salga nada en la resonancia, le tengo un cariño grande, es un jugador importante para la selección y por eso tengo una preocupación grande”. Finalmente, agregó que “estoy contento por el triunfo, necesitábamos la victoria [en Vallejo], pero ando también un poco triste por lo que le pasó a ‘Yoshi’”.

Los partidos que se podría perder Yotún

Si bien se está a la espera de los resultados finales de los exámenes médicos, ante una lesión que compromete los ligamentos, se espera más que solo dos semanas de recuperación. En ese sentido, el panorama se vuelve complejo para Sporting Cristal, que le quedan cuatro partidos más para definir qué equipo se quedará con el título del Apertura. Pero, ¿qué partidos le restan a los rimenses?

Primero, Sporting Cristal se enfrentará ante Alianza Atlético de Sullana este domingo 5 de mayo, para luego preparar el duelo frente a Universitario de Deportes (está como líder de la tabla de posiciones) el domingo 12. Luego, los celestes recibirán a Unión Comercio en la capital, pero cerrarán el torneo en provincia, con el choque ante Comerciantes Unidos. Dependiendo del diagnóstico final de ‘Yoshi’, es posible que la mayoría de ellos no esté.





