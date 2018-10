Alianza Lima vs. Cantolao por la fecha 10 del Torneo Clausura será un partido decisivo. Por un lado, los íntimos buscarán encadenar otro triunfo para meterse a la pelea por el certamen. Mientras que el ‘Delfín’ intentará sumar para alejarse de la zona de descenso.

Pablo Bengoechea no se guardará nada para el Alianza Lima vs. Cantolao, y mandará a su mejor once, con Leao Butrón a la cabeza. El técnico íntimo sabe que los tres puntos deben quedarse en Matute, luego de las caídas que tuvo a lo largo del Torneo Clausura.

Alianza Lima también contará con la presencia de Mauricio Affonso, quien viene de marcar ante UTC en Cajamarca. El ‘Rey’ buscará prolongar su buen momento con la camiseta íntima.

Alianza Lima vs. Cantolao juegan en Matute en partido decisivo por el Torneo Clausura

Al lado de Affonso, Kevin Quevedo actuará con la convicción de desbordar por las bandas para vulnerar a la defensa de Cantolao, que perdió a su técnico principal a pocas horas del choque ante Alianza Lima.