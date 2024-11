El golpe de no ganar el Torneo Clausura, no forzar unos playoffs de la Liga 1 y no obtener cupo directo a la Copa Libertadores fue muy duro para Alianza Lima, pero es una herida que ya va cicatrizando con el pasar del tiempo. Ya con cabeza fría, la institución íntima empezó a planificar su 2025 con una importante reestructuración desde los cimientos. Con la vuelta de José Bellina en el cargo de gerente deportivo, se vienen nuevas incorporaciones de gente identificada con el club, como la de Franco Navarro.

Depor conoció que Franco Navarro tiene un acuerdo verbal con Alianza Lima para ser el nuevo Director Deportivo del club, tras la salida de Bruno Marioni. Al ‘Pepón’ solo le faltaría la firma trabajar junto a José Bellina en la planificación deportiva del próximo año. Eso sí, no sería el único exjugador blanquiazul que volvería, pues Wilmar Valencia estaría a punto de regresar para asumir el cargo de menores.

Navarro, quien este año dirigió en el Apertura a Mannucci y en el Clausura a Sport Huancayo, asumiría por primera vez en su carrera el puesto de Director Deportivo. Eso sí, el ‘Pepón’, cuyo pasado en Alianza Lima fue como jugador y DT, tiene el plus de conocer el medio local luego de varios años dirigiendo a equipos de la capital y de provincia. Su última experiencia en La Victoria fue en 2002, como estratega.

En tanto, ‘Bam Bam’, otro que también fue blanquiazul como jugador y técnico, es un serio candidato para asumir la dirección de menores. Valencia, que este año dirigió a ADT y también a Huancayo, regresaría a Alianza Lima luego de su paso como guía en 2013. Justamente, el oriundo de Camaná cuenta con experiencia en divisiones inferiores.

¿Mariano Soso seguirá en Alianza Lima?

El futuro de Mariano Soso sigue siendo incierto. La semana pasada, el estratega argentino regresó a su país para analizar su continuidad, mientras surgían rumores sobre el interés de Newell’s Old Boys, equipo que busca nuevo entrenador para el último tramo de temporada. Con el regreso de José Bellina como gerente deportivo, los blanquiazules ya trabajan en la planificación para el 2025, con el primer punto por resolver siendo la continuidad del técnico o la búsqueda de un ‘Plan B’. A propósito de esto, Depor pudo conocer que este lunes el actual DT de Alianza Lima regresará al Perú para definir su futuro con el club de La Victoria.

Este lunes 18 de noviembre será el día clave, pues se tomará una decisión final respecto a la planificación para el 2025. De no llegar a un acuerdo, desde la directiva íntima procederán a buscar otra opción para la dirección del equipo. Hay que considerar que, además de la Liga 1 –que iniciará en la última semana de enero–, los íntimos afrontarán la Copa Libertadores desde la Fase 1.

¿Cuándo iniciará la Liga 1 2025?

Por otro lado, el Comité de Competiciones, junto a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), están terminando de definir detalles importantes sobre el campeonato nacional en 2025. A falta de confirmación, esta semana se conoció que la posible fecha de inicio del Torneo Apertura es el jueves 23 de enero. El cuarto fin de semana de enero se jugaría la primera jornada del certamen. Recordemos que en anteriores ediciones llegó a arrancar en febrero o incluso en marzo.

Dentro de los motivos de las autoridades para iniciar el campeonato nacional en esa fecha está alinear el calendario de la Liga 1 con el resto de las competiciones en Sudamérica. Dos torneos importantes que se juegan todos los años son la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, y muchas veces los clubes peruanos llegaron con poco rodaje y fueron superados fácilmente. De esta forma, los equipos llegarán a los torneos internacionales en mejor forma.

Por otro lado, la Selección Peruana tendrá encuentros decisivos en 2025, por las últimas fechas de las Eliminatorias al Mundial 2026 y un calendario ordenado permitirá no interferir con las convocatorias de los jugadores que son parte de clubes nacionales.





TE PUEDE INTERESAR