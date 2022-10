Alianza Lima vs. César Vallejo se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) en el marco de la fecha 14 del Torneo Clausura 2022 de la Liga 1, en un encuentro que promete muchas emociones y acciones de gol desde el arranque. El cuadro íntimo buscará sumar una victoria en el Estadio Mansiche, pero es consciente que tendrá al frente a un rival complicado. Conoce los canales TV y horarios de este partidazo.

Los dirigidos por José Guillermo del Solar vienen de caer por 4-0 en su visita a UTC de Cajamarca, resultado que llevó a los ‘Poetas’ a perder una racha de cuatro juegos sin perder. Con este resultado, el elenco trujillano se ubica en la sexta posición del campeonato con 22 puntos, obtenidos en 12 cotejos disputados.

Alianza Lima vs. César Vallejo está programado para este martes 04 de octubre desde la 8:00 p.m. (hora peruana). No hay un canal encargado de la transmisión debido a que los derechos de localía del equipo ‘albo’ no llegaron a un consenso en el inicio de la Liga 1. Sin embargo, podrá seguir el minuto a minuto a través de esta nota.

Además de ello, Depor.com te brinda una amplia cobertura del encuentro, como ya es costumbre, en la que pondrá a tu disposición todos los detalles de la previa, el minuto a minuto y el post partido, con las declaraciones de las protagonistas del choque.

Alianza Lima, por su lado, llega a este duelo tras derrotar 5-0 ante la Universidad San Martín en el Estadio Alejandro Villanueva. Los dirigidos por Guillermo Salas jugaron un gran cotejo en el que superaron ampliamente a su rival. Con este victoria, marchan en la segunda posición del certamen con 27 unidades, obtenidos en 12 encuentros jugados.

Cabe resaltar que la última vez que ambas escuadras se enfrentaron, Alianza Lima terminó venciendo 2-0 a los ‘Poetas’ en su casa, resultado que buscarán imitar este martes para no desprenderse de los primeros lugares del campeonato nacional.





Recibe nuestro boletín de noticia : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.