Alianza Lima vs. César Vallejo se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO vía L1 MAX, DSports (DIRECTV), Claro TV y Zapping, en el duelo correspondiente a la primera jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1. Dicho compromiso está programado para el domingo 28 de enero desde las 8:00 p.m. (horario peruano) y se disputará en el Estadio Nacional. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias a través de la web de Depor.

Alianza Lima llega a este partido después de haber empatado sin goles con la Universidad Católica de Chile, en lo que fue su último duelo amistoso de preparación previo al comienzo de la Liga 1 2024. Los victorianos armaron la ‘Tarde Blanquiazul’ en el Estadio Mansiche, pero no pudieron quedarse con el triunfo frente a los ‘Cruzados’.

Alejandro Restrepo viene afinando detalles para que su 3-5-2 funcione a la perfección. De momento, según lo que se ha visto en los amistosos frente a Once Caldas y la U. Católica, Alianza Lima ha encontrado un funcionamiento marcado desde el mediocampo hacia adelante, pero sigue generando dudas en la zona defensiva. El colombiano espera resolver eso los más pronto posible.

Por otro lado, según pudo conocer Depor, Adrián Arregui mostró algunas molestias físicas en las últimas horas y su titularidad es una incógnita. Si finalmente el volante argentino logra recuperarse a tiempo, será el ancla de los ‘blanquiazules’. Su desempeño en la pretemporada dejó satisfecho a la hinchada y ahora esperan que lo ratifique en la Liga 1.

César Vallejo, por su parte, llega a este partido después de vencer por 2-0 a Defensor Sporting por la Serie Río de La Plata. Los dirigidos por Roberto Mosquera fueron ampliamente superiores al cuadro uruguayo y se llevaron la victoria gracias a las anotaciones de Pierre da Silva y Óscar Barreto. Con el plantel afinado, ‘Mous’ espera dar el golpe en el Nacional y regresar a Trujillo con los tres puntos.

El partido entre Alianza Lima y César Vallejo se jugará en el Estadio Nacional y será transmitido en exclusiva para todo el Perú por la señal de L1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro Sports, Best Cable y Zapping, además de su versión de streaming vía Liga 1 Play. Si no cuentas con ninguna de estas teleoperadoras y no tienes cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.

El partido entre Alianza Lima y César Vallejo está programado para este domingo 28 de enero desde las 8:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 10:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 9:00 p.m., en México a las 8:00 p.m., mientras que en España a las 2:00 a.m. del lunes 29.

