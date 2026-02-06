Alianza Lima, pese a estar mentalizado en su choque de revancha por Copa Libertadores ante 2 de mayo, enfrentará este fin de semana a Comerciantes Unidos, por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga 1, con la responsabilidad de ganar y llegar con el mejor ánimo a su encuentro internacional a mitad de semana.

Los blanquiazules debutaron en la competencia local con triunfo de visita sobre Sport Huancayo. El héroe de la jornada fue el argentino Alan Cantero, quien anotó un golazo en tiempo de descuento para sumar los primeros tres puntos para el club de La Victoria.

En tanto, en Cutervo, su rival de turno hizo lo propio y venció por la mínima diferencia al debutante Club Deportivo Moquegua. El ex delantero del Newcastle United, Rodrigo Vilca, anotó el único gol del partido en el inicio del complemento.

Alianza Lima venció a Comerciantes Unidos en los dos partidos de 2025. (Foto: GEC)

Alianza Lima parte como claro favorito, pues posee un plantel con importantes futbolistas y gran trayectoria, sin embargo, tras lo sucedido el último miércoles en Paraguay, tiene claro que no puede subestimar a ningún equipo.

Para este encuentro, sumadas a las bajas por lesión de Luis Advíncula y Jesús Castillo, el entrenador Pablo Guede tampoco contará por Cristian Carbajal y Esteban Pavez, quienes resultaron golpeados en el estadio Río Parapití.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos?

El partido será transmitido a través de la señal del canal L1 MAX (antes Liga 1 MAX), que se puede disfrutar en diferentes operadores tanto en el Perú como en el extranjero, por lo que aquí te compartimos el detalle. Además, todas las incidencias de la jornada las encontrarás en la web de Depor.

Claro TV: 10 SD, 510 HD

DIRECTV: 604 SD, 1604 HD

Best Cable: 12 SD, 6.2 HD

Movistar TV: 14 y 714 HD

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos?

Este encuentro entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos se disputará este domingo 8 de febrero en el Estadio Alejandro Villanueva. El partido está programado para iniciar a las 6:00 p.m., hora peruana.

TE PUEDE INTERESAR