En Universitario de Deportes se retiraron con mucha bronca del Estadio Inca Garcilaso de la Vega, pues más allá del empate –un resultado que en el fútbol puede darse–, lo que les generó el mal sabor de boca fue la forma y el contexto en el que Cusco FC llega al 1-1 definitivo. La polémica sobre el final y la cuestionada decisión de Kevin Ortega no fue pasada por alto en tienda crema, algo que lo hizo saber el propio Álvaro Barco.

En diálogo con los medios de comunicación, el director deportivo de la ‘U’ fue tajante, figurativamente, sostuvo que el elenco local jugó con uno más por el mal criterio del árbitro principal. Y es que además de lo difícil que supone jugar en una ciudad como Cusco, para el directivo merengue lo del colegiado fue escandaloso.

“Siempre venir a Cusco es muy difícil. Jugar en la altura ante un buen equipo es doblemente difícil. Siempre digo que cuando uno va a jugar a la altura el equipo local juega con 12, y esta vez jugó con 13 porque es imposible que el árbitro haya visto penal”, explicó ante la prensa que lo esperó en zona mixta.

Según su opinión, Kevin Ortega se inventó un penal inexistente: “Esto fue un invento absoluto. El árbitro inventó algo que todo el estadio no vio, solo lo vio él y el VAR, y nos quita dos puntos que creo que se lo merecían porque hicimos un buen partido”.

Gol de Facundo Callejo con polémica en el Universitario vs. Cusco FC. (Video: L1 MAX)

Una de las cosas que más le molestó a Barco, es que el partido termine así tras el esfuerzo que significa jugar en casa de Cusco FC. “Por supuesto que queda claro que no fue penal, fue un invento. No fue mano, nada. Nadie sabía de dónde venía el invento. Hicimos un esfuerzo inmenso”, agregó.

“Venir a jugar a la altura es como si el otro equipo jugara con 12, el esfuerzo físicamente es terrible. Estábamos bastante bien parados y la única forma que nos pudieran meter gol era así. En mi opinión, inventó un penal”, añadió.

Para Álvaro Barco, será importante saber qué diálogo tuvo Ortega y sus colegas del VAR para dudar de una jugada en donde en la interna de Universitario consideran que no hubo nada. Según informaron en L1 MAX, los árbitros determinaron que hubo un golpe de Williams Riveros en contra de Aldair Fuentes.

“En principio, el árbitro Kevin (Ortega) no ve nada y es el VAR el que lo llama. Habría que analizar qué conversación es la que genera esta posibilidad de análisis de revisar una jugada totalmente de fútbol, donde no hay forma de poder ver en ninguna cámara que pudiera ser penal. Simplemente lo inventó o se equivocó”, acotó.

Barco se mostró sorprendido que, siendo un árbitro FIFA y con muy buena consideración por parte de la CONMEBOL, Ortega se vea envuelto en una jugada tan polémica. “Es un árbitro FIFA, porque aparentemente cuando va a arbitrar fuera se comporta de otra manera, peor hoy quiso ser protagonista y hoy no quiso que la ‘U’ gane”, aseveró.

Veremos qué sucede en los próximos días y si en la ‘U’ emiten un comunicado para dejar constancia de su disconformidad. La situación se agrava aún más cuando tamos las declaraciones de José Carabalí, quien reveló que el propio Kevin Ortega le habría confesado a sus compañeros que se equivocó.

Kevin Ortega fue el árbitro principal del Universitario vs. Cusco FC. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar por 1-1 con Cusco FC, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Cienciano, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el viernes 13 de febrero las 8:30 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

